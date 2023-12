Beat Jans. KEYSTONE

«Questo momento mi riempie di gioia e di rispetto»: queste le prime parole pronunciate da Beat Jans dopo essere stato eletto in Consiglio federale. Nell'accettare il voto, il consigliere federale eletto di Basilea Città ha promesso – in italiano – che «svolgerà questo incarico al meglio delle sue possibilità».

Jans ha aggiunto che si impegnerà «con tutta la sua energia e le sue convinzioni» nel nuovo incarico.

Il neo eletto consigliere federale ha ringraziato il suo «rivale» Jon Pult sul ticket del PS «per il suo fair-play e la tua empatia durante la campagna. Ha poi rivolto un ringraziamento ai suoi famigliari – che non aveva subito visto in tribuna – e gli amici che lo stavano guardando in televisione, nonché ai socialdemocratici per la fiducia e per le chance che gli hanno sempre dato.

Alla fine del discorso, visibilmente commosso, l'attuale presidente del Governo cantonale di Basilea Città ha dichiarato di accettare la sua elezione in Consiglio federale, suscitando una «standing ovation» in aula. Jans succederà quindi ufficialmente ad Alain Berset il prossimo primo gennaio.

mp, ats