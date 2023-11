Il professore dell'Università di Ginevra Pascal Sciarini in una foto del 2021. KEYSTONE

Nonostante la forte crescita dell'UDC e la battuta d'arresto dei partiti ambientalisti, le elezioni federali del 2023 non cambieranno la vita di tutti i giorni degli svizzeri. Pascal Sciarini, politologo e professore di scienze politiche all'Università di Ginevra, commenta a blue News l'esito delle elezioni.

L'UDC si è imposto in queste elezioni federali. Quali sono le conseguenze di questo successo per il partito agrario?

Con questa vittoria, l'UDC ha la possibilità di esercitare una maggiore influenza sulle decisioni politiche. Ma dobbiamo tenere presente che, nel sistema politico svizzero, anche un partito che ottiene quasi il 30% dei voti non è in grado di governare da solo. È costretto a stringere alleanze.

In altre parole, direi che più si è forti, più si è invitati a essere modesti e a cercare soluzioni di compromesso. Per quanto riguarda l'UDC, non sono sicuro che lo farà, perché da diversi anni tende a isolarsi in Parlamento.

Quali sono i motivi che hanno spinto così tanti elettori a votare per l'UDC?

Le preoccupazioni degli svizzeri sono cambiate rispetto alle elezioni del 2019. Allora la crisi climatica era la principale preoccupazione della maggioranza degli elettori. Oggi, le questioni climatiche sono in forte competizione con altri problemi. La forza dell'UDC è stata quella di mettere in evidenza i problemi dell'immigrazione e dell'asilo, due questioni che quattro anni fa erano molto in secondo piano.

Infine, durante la campagna elettorale, l'UDC ha fatto leva anche sul costo della vita e sul potere d'acquisto. Questi diversi elementi hanno quindi fatto presa sulla popolazione.

D'altro canto, i Verdi e i Verdi liberali stanno vivendo giornate impegnative. Come si spiega questa battuta d'arresto dei progressisti?

È un po' l'immagine speculare del successo dell'UDC. Il declino dei Verdi e dei Verdi Liberali è quasi logico nella misura in cui questi due partiti hanno ottenuto ottimi risultati nel 2019.

Inoltre, come ho già detto, quest'anno la crisi climatica ha dovuto competere con altri temi come l'immigrazione, l'asilo e il potere d'acquisto. I partiti verdi non hanno una grande reputazione su questi temi. Ma va notato che i Verdi hanno perso molti voti ma pochi seggi in Parlamento.

Dopo un errore di calcolo dell'Ufficio federale di statistica (UST), il PLR è ancora la terza forza politica. Quali sono le conseguenze di una simile svista in un Paese che si dichiara un modello di democrazia?

Si tratta di un errore molto spiacevole, poiché la fiducia nelle istituzioni politiche, il rispetto del voto e la produzione di risultati elettorali sono elementi centrali della democrazia. Fortunatamente, questo è un fenomeno del tutto nuovo nella politica svizzera. D'altra parte, è vero che i commenti avrebbero potuto essere più misurati subito dopo il voto, dato che l'UDC è avanzato meno e i Verdi sono scesi meno di quanto annunciato inizialmente.

Certo, le differenze non sono enormi, ma non si sarebbe comunque parlato di una debacle dei Verdi se avessimo saputo subito che i risultati non erano corretti. Inoltre, come lei ha ricordato, il PLR ha finito per rimanere la terza forza politica del Paese. Bisogna rendersi conto che tutti questi commenti errati hanno influenzato la percezione che l'opinione pubblica ha di queste elezioni.

Nonostante una crisi dopo l'altra, l'affluenza alle elezioni federali è rimasta molto bassa (46,6%). Come spiega questo silenzio della maggioranza degli elettori?

Le ragioni principali di questo astensionismo sono due. In primo luogo, in Svizzera le elezioni parlamentari non sono così importanti come in altri Paesi, perché il nostro governo non è formato da una maggioranza parlamentare.

In secondo luogo, la popolazione svizzera è chiamata alle urne molto spesso. Oltre alle elezioni, ci sono anche le votazioni democratiche dirette che permettono ai cittadini di esprimersi su varie questioni e di avere l'ultima parola sul Parlamento. Questi due fattori evidenziano il fatto che si vota molto regolarmente. C'è quindi una certa stanchezza che si fa strada. Stiamo anche diventando più selettivi su come votare.

È corretto dire che i cittadini svizzeri non hanno più molta fiducia nella politica?

Forse la gente ha un po' meno fiducia nella politica rispetto al passato. D'altra parte, gli svizzeri hanno molta più fiducia nelle loro istituzioni politiche che altrove. Quindi non credo che questo spieghi la bassa affluenza a queste elezioni.

Infine, che impatto avranno queste elezioni federali sulla vita di tutti i giorni degli svizzeri?

Queste elezioni non cambieranno la vita degli svizzeri perché, come ho già detto, un partito è costretto a fare concessioni e a stringere alleanze per far passare le proprie idee. Inoltre, queste elezioni hanno portato solo a cambiamenti piuttosto modesti rispetto, ad esempio, alle elezioni del 2019.