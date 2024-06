Dopo la vittoria di metà maggio all'Eurovision Song Contest (ESC) di Malmö, in Svezia, Nemo ha incontrato oggi a Berna il consigliere federale Beat Jans. Questi ha definito il trionfo «un colpo di fortuna per la Svizzera» che «rende – a ragione – fiere molte persone nel nostro paese». Jans ha anche spiegato che sono in cantiere miglioramenti per le persone non binarie.

Nemo, qui durante una conferenza stampa mentre riceve il benvenuto ufficiale dalla città di Biel/Bienne, lunedì 17 giugno 2024, il 18 ha incontrato il consigliere federale Beat Jans. KEYSTONE

SDA

L'obiettivo deve essere quello di vivere in una società aperta e tollerante in Svizzera, ha scritto il ministro della giustizia su X dopo l'incontro. In questa società tutti devono essere integrati e sentirsi tali.

Jans ha ringraziato Nemo e si è rallegrato dell'incontro, ha riferito il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) all'agenzia Keystone-ATS.

Nemo si impegna per i diritti delle persone non binarie. Stando al DFGP il dialogo con le persone interessate è molto importante per Jans, il quale ha colto l'occasione per ascoltare e farsi un'idea della situazione delle persone non binarie in Svizzera.

Cosa si vuole fare? Orizzonte estate 2025

Concretamente, secondo il DFGP, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) sta attualmente lavorando a un rapporto e a un esame su come migliorare la situazione delle persone non binarie.

In una fase successiva coinvolgerà le persone interessate per identificare i problemi e le discriminazioni che devono affrontare nella loro vita quotidiana.

L'UFG chiarirà le misure di miglioramento. A questo scopo organizzerà un workshop sul tema il 1. luglio. Il processo è concepito in modo partecipativo, precisa il DFGP, e si terrà conto dei desideri e delle esigenze delle persone interessate.

Tuttavia, un processo del genere è complesso e richiede tempo. Il rapporto finale dovrebbe essere disponibile entro l'estate del 2025.

