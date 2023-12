Si tratta di un vecchio modello di panzer. Keystone

L'esercito ha tolto dalla circolazione i propri carri armati granatieri M113. La ragione del divieto è un difetto tecnico all'albero di trasmissione dei veicoli, che risalgono agli anni '60.

Lo stop ai panzer è stato deciso per evitare inutili danni e incidenti, ha rivelato oggi un rappresentante delle forze armate a Keystone-ATS, confermando informazioni del «Blick». Il problema è stato scoperto venerdì.

Secondo l'esercito, ora i carri armati vengono controllati a uno a uno. Il modello è uno dei più datati in dotazione ai militari. La prontezza delle truppe non è in pericolo, viene assicurato.

Infatti, gli M113 non sono attualmente impiegati da nessun battaglione. Il prossimo gruppo li utilizzerà in febbraio e per allora le riparazioni saranno ultimate.

bt, ats