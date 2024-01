È formalmente riuscito il referendum, lanciato dall'Associazione traffico e ambiente (ATA) assieme ad altre organizzazioni, sul potenziamento delle strade nazionali, fra cui diversi tratte autostradali.

Immagine illustrativa. © Ti-Press / archivio

Delle 65'456 firme inoltrate l’11 gennaio scorso, 65'377 sono risultate valide, indica una nota odierna della Cancelleria federale.

Come ampiamente prevedibile, il popolo sarà chiamato a decidere sull'estensione della rete autostradale. Tale ampliamento, dai costi stimati in 5,3 miliardi di franchi, è troppo caro e va contro le misure volte alla protezione del clima, stando all'Alleanza «Stop alla follia autostradale».

Quest'ultima, guidata dall'ATA e da actif-trafiC, comprende 29 fra organizzazioni, associazioni e partiti, fra i quali i Verdi, il PS e i Verdi liberali.

Il Parlamento ha approvato in totale sei progetti, fra cui l'allargamento a tre corsie per direzione dell'asse Le Vengeron (GE) – Coppet (VD) – Nyon (VD), per una lunghezza di 19 km, o ancora l'allargamento della tratta Wankdorf-Schönbühl (BE), che verrebbe portata a otto corsie totali.

L'alleanza aveva fino al 18 gennaio per raccogliere le 50 mila firme necessarie. La speranza dei fautori del testo è quella di andare al voto questa estate o al più tardi in autunno.

cp, ats