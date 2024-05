L'ex giudice federale Brigitte Pfiffner in una foto del 2015. (foto d'archivio) Keystone

L'ex giudice federale dei Verdi, Brigitte Pfiffner, considera «giuridicamente insostenibile» la sentenza della CEDU che ha dato ragione alle Anziane per il clima. A suo avviso, la Corte europea fa politica invece di interpretare la Convenzione dei diritti umani.

Nel caso delle Anziane per il clima, la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha a malapena affrontato le questioni centrali nelle motivazioni della sentenza, ha dichiarato Pfiffner in un'intervista alla SonntagsZeitung.

Di origine zurighese, Pfiffner ha 73 anni – è quindi a sua volta una «pensionata» come le Anziane per il clima – ed è stata giudice del Tribunale federale per circa dieci anni a partire dal 2008.

La CEDU era in particolare chiamata a stabilire quando un'associazione ha il diritto di presentare un reclamo e quale diritto umano sia stato violato nei confronti dell'associazione Anziane per il clima.

«La questione è trattata in sole undici righe nella sentenza di 138 pagine». E la riposata è stata: «perché la questione è importante», sottolinea l'ex giudice federale.

Reputazione in declino

Non c'è stata nemmeno una risposta convincente alla domanda se e in quale misura la politica climatica svizzera abbia limitato il «Diritto al rispetto della vita privata e familiare» (sancito dall'Art. 8 della Convenzione sui diritti umani, ndr.) dell'associazione.

«Per ragioni logiche, una risposta non ci può essere: Il diritto al rispetto della vita privata e familiare può essere riservato unicamente a una persona fisica», argomenta Brigitte Pfiffner.

«Con sentenze così politicamente colorate, la Corte sta minando la sua credibilità», afferma l'ex giudice. In molti Paesi, la reputazione della Corte è già in declino.

In Germania, Austria e Inghilterra si discute se le sentenze della CEDU debbano ancora essere considerate vincolanti o solo come raccomandazioni.

