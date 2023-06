Il Consigliere federale Albert Roesti, il Presidente Alain Berset e la Consigliera federale Karin Keller-Sutter, da sinistra, poco prima dell'inizio della conferenza stampa del Consiglio federale sui risultati delle votazioni federali, a Berna, domenica 18 giugno 2023. KEYSTONE

Il popolo svizzero ha accettato in modo netto i tre temi in votazione: la modifica della Legge Covid-19, la Legge sul clima e l'innovazione, e il decreto sull'imposizione minima OCSE- G20. Nel live blog in costante aggiornamento trovate i risultati e le prese di posizione dei protagonisti.

I tre oggetti in votazione sono stati accettati dalla maggioranza dei votanti.