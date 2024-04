Diversi progetti innovativi finanziati riguardano il settore agricolo. (Immagine d'archivio). Keystone

La Fondazione svizzera per il clima lo scorso anno ha sostenuto con 2,4 milioni di franchi 17 progetti innovativi. Rispetto al 2022 si tratta di un aumento di mezzo milione di franchi, per un numero di progetti invariato.

Secondo quanto si legge nel rapporto annuale per il 2023 pubblicato oggi, sette dei progetti sono stati interrotti in anticipo. Ciò accade quando un'impresa non raggiunge i risultati sperati, o quando non si riescono a costruire le strutture necessarie.

A causa di programmi non andati a buon fine, si è liberato un importo di circa 600'000 franchi.

L'anno scorso sono stati sostenuti in particolare progetti nei rami della produzione energetica, delle derrate alimentari e dell'agricoltura. Ad esempio, una costola del Politecnico federale di Zurigo (ETH) ha creato robot agricoli elettrici guidati tramite GPS che hanno lo scopo di eliminare le erbacce.

Un'azienda ginevrina ha invece sviluppato moduli solari che resistono al vento oscillando, in modo da garantire la produzione di elettricità sui campi coltivabili.

Negli ultimi 15 anni, secondo la fondazione, il 70% dei progetti sostenuti proveniva dai settori energia, costruzioni, derrate alimentari, agricoltura e industria.

