Il fronte freddo arrivato venerdì in Svizzera ha portato temperature basse da record e passi chiusi. Il limite delle nevicate è passato sabato a 1200/1500 metri di quota, ha reso noto MeteoSvizzera sul suo sito.

Il Pragelpass fra Glarona e Svitto è stato chiuso sabato mattina, ha indicato il TCS. Lo stesso destino era già toccato venerdì a Klausen Furka, San Gottardo, Grimsel, Flüela, Susten e Novena.

Fino a sabato sera, in particolare al di sopra dei 1400 metri di quota, MeteoSvizzera si attente ulteriori 15 centimetri di neve.

Freddo da record

Il fronte freddo ha portato a temperature massime mai registrate nel mese di settembre. A Glarona la temperatura più calda è stata di 7,8 gradi. Basti pensare che il precedente record era di 8,5 gradi e che una settimana fa la colonnina di mercurio segnava 30,6 gradi, sempre un record, ma all'altro estremo.

Le temperature massime più basse per la stagione si sono registrate anche a Meiringen (BE), Altdorf, Interlaken (BE), Engelberg (OW) e sulla Jungfraujoch (con una massima di -11,8 gradi).

Il vento a sud delle Alpi cesserà solo lunedì

Per quanto riguarda il Sud delle Alpi, oggi - sabato - sarà abbastanza soleggiato, nonostante molte velature in quota. Lungo le Alpi e in Engadina ci sono però banchi nuvolosi estesi con alcune deboli precipitazioni portate da nord, in cessazione nel pomeriggio. Il limite delle nevicate è sui 1500 metri. A basse quote la temperatura massima sarà tra i 18 e i 22 gradi. C'è ancora un forte vento da nord, in attenuazione nel corso del pomeriggio.

Domenica la meteo migliorerà leggermente e sarà soleggiato. A basse quote temperatura minima 13 gradi, massima sui 25. Soprattutto nelle valli superiori vento da nord a tratti ancora moderato.

Lunedì sarà abbastanza soleggiato, con il limite delle nevicate in rialzo sopra i 1800-2000 metri. Temperatura massima 23 gradi.

Martedì sarà dapprima abbastanza soleggiato, ma nella seconda metà della giornata si assisterà a un aumento della nuvolosità e non è escluso l'arrivo di qualche goccia. Temperatura massima però in rialto sui 22 gradi.

Mercoledì sarà abbastanza soleggiato, nonostante alcuni annuvolamenti sul Ticino centrale e meridionale. Temperatura massima sui 21 gradi.

Giovedì e venerdì sarà probabilmente in parte soleggiato con temperatura massima sui 20 gradi. Venerdì però non è escluso qualche locale rovescio.

