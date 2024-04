Sciaffusa: fugge dalla polizia in monopattino in un video virale, ecco cosa capita dopo

18-Jähriger flüchtet auf E-Trotti vor Polizei – und bereut nichts Ein 18-Jähriger, dessen Flucht vor der Schaffhauser Polizei vor einem Jahr viral gegangen ist, bereut seine Fahrt nicht. Wie seine Strafe ausfallen wird, muss sich noch zeigen. 08.04.2024

Un 18enne, la cui fuga dalla polizia di Sciaffusa è diventata virale un anno fa, non ha rimpianti. Resta da vedere quale sarà la sua condanna.

Hai fretta? blue News riassume per te Il 26 aprile 2023, un diciassettenne è fuggito dalla polizia di Sciaffusa a bordo di un monopattino elettrico.

Il video è diventato virale su Tiktok.

Yamal O. racconta di essere ancora sotto inchiesta, ma non si pente di quanto ha fatto. Mostra di più

È successo quasi un anno fa: il 26 aprile 2023, un allora 17enne stava guidando un monopattino elettrico a Sciaffusa quando la polizia ha cercato di fermarlo.

«Si fermi immediatamente», hanno intimato al giovane. Lui ha risposto con nonchalance: «Fratelli, ho un appuntamento. Ho un appuntamento, fratelli, ciao!».

Il conducente del monopattino elettrico ha girato il video da solo. La sera stessa lo ha caricato su TikTok, dove la clip è diventata subito virale.

Ma non è stato lungimirante: il filmato ha condotto la polizia fino a lui, e la questione è stata consegnata alla procura dei minori.

«Sono stato tradito»

Il protagonista della vicenda è Yamal O.: «Sono stato tradito», racconta il 18enne, al Blick, che ha modificato il suo nome. «A un certo punto la polizia si è presentata a casa mia». Aveva inviato il video ai colleghi via Snapchat e loro lo hanno diffuso.

Il procedimento della procura nei confronti del giovane è ancora in corso: un freno del monopattino elettrico non funzionava correttamente, quindi stanno indagando per guida di un veicolo non conforme alle norme, violazione del codice della strada e mancato rispetto delle istruzioni della polizia.

Nessun rimorso

Tuttavia, O. non prova alcun rimorso: la clip è diventata virale e molte persone lo hanno contattato.

È stato molto contento delle reazioni. «Il video è stato davvero celebrato», dice felice. «Ne è valsa la pena per far ridere tante persone».