Come dovremmo chiamare i genitori di altri bambini? Con i suoi consigli per una genitorialità sensibile alle differenze di genere, la città di Zurigo ha scatenato un putiferio. KEYSTONE

Le raccomandazioni della città di Zurigo sull'educazione sensibile al genere hanno indignato alcuni. blue News ha chiesto a due psicologi infantili cosa ne pensano dei consigli dati. È subito chiaro: nulla di positivo.

Hai fretta? blue News riassume per te La città di Zurigo raccomanda ai genitori di rivolgersi ai padri o alle madri di altri bambini chiamandoli «genitore» o «badante» anziché «mamma» o «papà».

Molti sono indignati e ritengono che questo sia del tutto eccessivo.

Anche gli psicologi infantili criticano il consiglio genitoriale della città, ma hanno sicuramente i loro suggerimenti per le mamme e i papà. Mostra di più

Lo «scandalo» era prevedibile e non ha deluso: «Quando si parla di altre famiglie, si possono usare termini neutri come figlio, genitore o badante», consiglia la città di Zurigo ai genitori che vogliono crescere la prole in modo sensibile al genere.

Indipendentemente da ciò che si pensa dei consigli della città sulla Limmat per i genitori e delle prospettive di genere della società: cosa succede ai bambini quando devono riferirsi ai propri genitori solo come mamma e papà, ma agli altri come persone o genitori?

«Il genitore al posto della mamma scatena l'insicurezza»

Lo psicologo infantile Karl Dülli ha lavorato con bambini e adolescenti per 30 anni. Da qualche anno è in pensione. La sua reazione spontanea al consiglio genitoriale della città: «Sono molto critico. La percentuale di coloro che sono incerti sul proprio sesso è molto bassa. Adattarsi a questo aspetto dal punto di vista linguistico non è appropriato».

Per Dülli, la formulazione neutra rispetto al genere non solo non vale la pena, ma danneggia anche il bambino, ne è convinto: «Innesca insicurezza. La visione dei bambini è divisa in uomini e donne. Per la stragrande maggioranza dei bambini, questa è la realtà».

«Vedere la diversità invece di nascondere le differenze»

Philipp Ramming, portavoce dell'Associazione svizzera di psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza, è ancora più esplicito: «La neutralità linguistica cancella le differenze. E impedisce ai bambini di imparare a gestire la diversità». Per lo psicoterapeuta infantile, una cosa è certa: «Se non ci devono essere differenze, allora si viene sopraffatti quando le differenze sono evidenti».

Ramming definisce i consigli della città di Zurigo un segno di impotenza. «È la stessa impotenza in cui cadono i genitori quando cercano di educare i figli ‹correttamente›. L'educazione del cuore è più efficace di un linguaggio e di un comportamento corretti dal punto di vista del genere».

Invece di non affrontare le differenze, Ramming raccomanda ai genitori di educare i figli alla curiosità e di insegnare loro a vedere e ad affrontare emotivamente la diversità.

Il papà dovrebbe diventare un po' mamma - e viceversa

Lo psicologo dell'infanzia e della gioventù Christoph Pally non è altrettanto severo nella sua valutazione, ma ritiene che i consigli per i genitori siano soprattutto infelici nella loro formulazione.

Sostiene l'intenzione che ne sta alla base, che secondo lui è: «Il diritto alla vita di tutte le persone con tutte le loro caratteristiche speciali deve essere riconosciuto».

Tuttavia, afferma, questo non si ottiene con l'emanazione di alcune norme linguistiche, ma deve avvenire nelle azioni quotidiane.

Inoltre, sostiene che anche le madri debbano sviluppare o ampliare le qualità paterne e i padri quelle materne.

Nello specifico, Pally intende dire che i padri dovrebbero lavorare sulla loro compassione, mentre le madri non solo confortano ma anche incoraggiano a riprovare dopo un'esperienza dolorosa.

Quindi il papà dovrebbe essere anche un po' mamma e la mamma dovrebbe assumere alcune delle qualità del papà.