Sensibilità al genere, Zurigo consiglia ai genitori di non usare i termini mamma o papà

La questione del genere nell'educazione dei figli tiene occupati i genitori e polarizza le opinioni (immagine illustrativa). DPA

Il servizio di consulenza per madri e padri della città di Zurigo si dedica all'educazione alla sensibilità di genere. Ad esempio, consiglia ai genitori di bambini piccoli di non parlare più di madri o padri. Il che provoca risentimento.

Hai fretta? blue News riassume per te Il servizio di consulenza per madri e padri della città di Zurigo invia ogni due mesi una newsletter con consigli per i genitori.

L'ultimo numero si concentra sulla genitorialità sensibile al genere. Ad esempio, quando si parla di altre famiglie, i genitori dovrebbero scegliere consapevolmente termini neutri, come genitore o badante invece di mamma o papà.

La politica dell'UDC Susanne Brunner ritiene che si tratti di un'interferenza «allarmante» dello Stato nella genitorialità.

Il Servizio di consulenza per madri e padri difende la scelta dell'argomento. Mostra di più

La Città di Zurigo vuole aiutare i genitori a rispondere alle domande sull'educazione dei figli. Per questo il servizio di consulenza per madri e padri della comune invia ogni due mesi una newsletter con consigli per i genitori di bambini fino a cinque anni.

L'ultimo numero è dedicato anche alla «genitorialità sensibile al genere». E questo non piace a tutti.

Come riporta la «NZZ», ai genitori viene consigliato, tra le altre cose, di non usare i termini madre e padre quando si parla di altre famiglie. Esistono termini neutri in alternativa. Invece di «mamma di Rahel» si potrebbe dire «genitore di Rahel» o «badante di Rahel». Anche bambino è più neutro di ragazzo o ragazza.

La newsletter consiglia inoltre ai genitori di «mettere da parte la propria impronta di genere e il conseguente gusto nell'abbigliamento del bambino». Al fanciullo dovrebbe essere permesso di sperimentare con gioielli e acconciature, come cita Tele Züri.

Inoltre, le famiglie dovrebbero idealmente muoversi in ambienti sociali diversi, il che, secondo la NZZ, significa cercare contatti con famiglie patchwork, famiglie arcobaleno e genitori single.

La politica dell'UDC lo trova «allarmante»

Susanne Brunner non è affatto soddisfatta del consiglio dato dal Servizio di consulenza per padri e madri della Città di Zurigo.

Brunner siede per l'UDC nel Parlamento zurighese e si sta battendo affinché il tema del genere sia bandito dalla comunicazione dell'amministrazione comunale. In questo modo, segue la linea del partito: l'UDC nazionale dedica un passaggio a parte alle questioni di genere nel suo manifesto elettorale.

Su Tele Züri, Brunner definisce «allarmanti» i consigli linguistici della città di Zurigo. «L'educazione dei figli è una questione molto privata, lo Stato non ha il diritto di dare raccomandazioni o linee guida», afferma Brunner.

A suo avviso, tali consigli perseguono un obiettivo completamente diverso: «La dissoluzione dei sessi».

Il centro di consulenza non vuole fare il paternalista

La Città di Zurigo ha una visione diversa delle cose: la questione del genere è stata scelta deliberatamente per la newsletter perché si presenta spesso nelle sedute di consulenza.

«I genitori sono interessati al tema di come rispecchiare i ruoli di genere nell'educazione ed evitare gli stereotipi», spiega alla «NZZ» una portavoce dei Servizi sociali, a cui è affiliato il Servizio di consulenza materna e paterna.

Leila Aniba, direttrice del centro di consulenza, chiarisce a Tele Züri: «Il nostro atteggiamento di base nella consulenza non è mai quello di trattare con condiscendenza i genitori o di dire loro quale strada seguire».

La città, tuttavia, non ha in programma ulteriori azioni su questo tema.