Il consigliere nazionale Gerhard Andrey è l'unico esponente dei Verdi candidato per un seggio in Consiglio federale. Allo scadere del termine fissato dal partito, oggi alle 12.00, nessun altro ecologista ha mostrato interesse per la carica, indica una nota.

L'obiettivo dichiarato dei Verdi è attaccare uno dei due seggi del PLR, che ritengono essere sovrarappresentato in governo. Gli ecologisti hanno più volte affermato di non essere interessati alla poltrona lasciata libera dal socialista Alain Berset.

In una recente intervista al quotidiano friburghese La Liberté, Andrey ha definito «legittima» la rivendicazione dei Verdi.

Matematicamente per ottenere un seggio in governo occorre avere il 14,3% dei voti, ciò che corrisponde esattamente alla percentuale ottenuta dal PLR alle elezioni federali. Orbene, «i liberali radicali ottengono un secondo seggio con il 0% dei consensi mentre i Verdi non potrebbero averne uno con quasi il 10%?» (9,8%, ndr), si chiede il consigliere nazionale.

Il compito di Andrey sarà però arduo: per poter sperare di soffiare il seggio di Karin Keller-Sutter o di Ignazio Cassis l'ecologista dovrà contare, oltre al sostegno dei socialisti, anche sui voti dell'Alleanza del Centro (dato per scontato che l'UDC sosterrà i due PLR uscenti). Il presidente centrista Gerhard Pfister ha però già fatto sapere a mezzo stampa di non voler attaccare consiglieri federali in carica, e che in ogni caso tre seggi a sinistra sono troppi.

La palla passa ora alla commissione d'esame, presieduta dalla consigliera di Stato vodese uscente (non si è ripresentata per un nuovo mandato) Adèle Thorens. Il gruppo parlamentare ecologista si riunirà venerdì 10 novembre per procedere alla nomina ufficiale del candidato, precisa il comunicato.

