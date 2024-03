Manifestazione per la Palestina a Ginevra (foto:archivio) Keystone

Una nuova manifestazione a sostegno della causa palestinese ha riunito oggi un migliaio di persone a Ginevra.

SDA

Organizzata dal movimento BDS, ha denunciato la complicità della Svizzera nella guerra a Gaza e ha commemorato il 48° anniversario della Giorno della Terra.

Quest'ultimo ricorda quando, il 30 marzo 1976, la comunità palestinese in Israele e i palestinesi in Cisgiordania e a Gaza diedero vita a uno sciopero generale per protestare contro la decisione di Israele di confiscare 2'500 ettari di terra in Galilea.

Il movimento si trasformò in una manifestazione e poi in una rivolta. Sei persone furono uccise dall'esercito israeliano.

I manifestanti si sono radunati davanti al Palais Wilson, sede dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, e hanno marciato verso Place des Nations dietro uno striscione che recitava: «Gaza affamata e massacrata da Israele. La Svizzera complice».

«Dobbiamo continuare a fare pressione sul nostro governo», ha affermato un oratore a nome del movimento BDS (Boicottaggio – Disinvestimento – Sanzioni).

ats