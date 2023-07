L'istinto di rimanere accucciati protegge i piccoli caprioli dai predatori, ma costituisce un pericolo mortale di fronte alla falciatrici. Keystone

Anno particolarmente fasto per l'associazione Salvataggio caprioletto, che nella stagione riproduttiva di quest'anno nell'intera Svizzera ha salvato dallo sfalcio oltre 6000 cuccioli di capriolo, il doppio rispetto al 2022 e un primato assoluto.

L'esplosione dei salvataggi va attribuito in particolare all'aumento del numero di volontari istruiti all'uso di droni con telecamere termiche, che permettono di individuare i giovani cervidi nascosti nelle alte erbe. Rispetto alla primavera e all'inizio dell'estate 2022, quest'anno sui prati hanno vegliato circa un terzo in più di volontari (531 squadre contro 401), indica un comunicato diramato oggi dall'associazione. Inoltre ogni singolo pilota di droni ha sorvolato una superficie più vasta (86 ettari contro 68 l'anno precedente) per quasi 46'000 ettari complessivi (poco più di 27'000 nel 2022).

Nel periodo che va dalla tarda primavera all'inizio dell'estate le femmine di capriolo partoriscono, normalmente, uno o due piccoli, dal caratteristico mantello bruno fittamente maculato. Molto spesso le femmine lasciano il cucciolo nascosto nell'erba alta, mentre vagano nei paraggi in cerca di cibo. L'istinto di rimanere accucciati protegge i piccoli artiodattili dai predatori, ma costituisce un pericolo mortale di fronte alla falciatrici.

In media, secondo i dati ufficiali, 1500 piccoli caprioli finiscono nelle lame della falciatrici ogni anno. Tuttavia, secondo il sito web dell'associazione, il numero di casi non segnalati è molto più alto: varie migliaia. Salvataggio caprioletto opera in collaborazione con agricoltori e cacciatori.

