Appuntamento tradizionale della prima domenica di maggio, si è svolta oggi la Landsgemeinde del Canton Glarona. Sette i punti all'ordine del giorno, discussi sotto lo sguardo attento dell'ospite d'onore di quest'anno, il consigliere federale Beat Jans.

Questi, in un post sul social X, si è detto molto impressionato dal modo in cui i cittadini trattano le varie questioni politiche nel cosiddetto «Ring», sulla Zaunplatz di Glarona. La Landsgemeinde è l'organo legislativo supremo cantonale: tutti gli aventi diritto – basta avere compiuto i 16 anni – possono presentarsi in piazza, partecipare alle decisioni per alzata di mano e depositare delle proposte.

Gli elettori si sono riuniti a partire dalla mattinata. La giornata è iniziata con il passaggio di consegne per il ruolo di Landamano, ovvero il presidente del governo cantonale.

Quello attuale, Benjamin Mühlemann (PLR), eletto lo scorso ottobre al Consiglio degli Stati, ha ceduto il testimone a Kaspar Becker (Centro), al quale l'incarico, stando alla prassi, spettava per anzianità di servizio.

Non tutto è però filato via liscio come si pensava. Un elettore ha infatti candidato a Landamano un altro membro dell'esecutivo, Andrea Bettiga (PLR), malgrado il dissenso del diretto interessato. Una situazione atipica che, secondo Mühlemann, non si verificava da diversi anni. L'assemblea si è vista dunque costretta a votare, scegliendo comunque chiaramente Becker.

Per quanto riguarda i temi, il più discusso è stato l'ultimo, ovvero l'ampliamento dell'istituto professionale di Ziegelbrücke. Non senza qualche mormorio da parte della folla, il credito destinato a questo progetto è stato aumentato e portato da 35,6 a 37,3 milioni di franchi, in particolare per il rinnovo della palestra.

Altro argomento atteso era la nuova legge sulle piste ciclabili, che ha riacceso il dibattito sulla coesistenza fra escursionisti e amanti delle due ruote. Alla fine ha prevalso la proposta delle autorità, che mira a percorsi più attraenti entro 20 anni, mentre una minoranza ha cercato di imporre un calendario più ambizioso.

Glarona, assieme ad Appenzello Interno, è il solo cantone a mantenere la Landsgemeinde. Questa forma di democrazia diretta ha più di 600 anni: si tenne per la prima volta nel lontano 1387.

