Il governo glaronese è alla ricerca di un nuovo presidente dopo l'elezione di Benjamin Mühlemann (secondo da sinistra) sotto la Cupola federale. Keystone

A Glarona servirà un secondo turno per determinare il successore del Landamano (presidente del governo) Benjamin Mühlemann (PLR), eletto lo scorso ottobre al Consiglio degli Stati. Gli elettori dovranno ripresentarsi alle urne tra tre settimane.

In corsa per il seggio che si libererà in occasione della prossima Landsgemeinde, in programma il 7 maggio, ci sono un candidato del PLR, un UDC e una donna del Centro. Tutti siedono attualmente in Gran consiglio.

Come previsto nessuno dei candidati è riuscito a imporsi. A fronte di una maggioranza assoluta di 5'810 voti, la centrista Daniela Bösch-Widmer (4'587 preferenze) ha ottenuto il miglior risultato, seguita dal democentrista Thomas Tschudi (4'268) mentre Roger Schneider (2'436) non sembra poter difendere il seggio liberale radicale.

Attualmente il governo è composto da due esponenti del PLR, una dell'UDC, uno del Centro e uno del PS.

La partecipazione si è attestata al 46,94%.

uj, ats