Gli obliteratori spariranno alla fine del 2025. Keystone

Entro la fine del 2025 le aziende di trasporto non dovranno più disporre di obliteratori per i biglietti. Alliance Swisspass motiva la decisione con il crescente acquisto di biglietti tramite i canali digitali.

Alliance Swisspass ha confermato all'agenzia di stampa Keystone-ATS le informazioni pubblicate dalla rivista dei consumatori K-Tipp. Già mercoledì, in alcune reti della Svizzera francese, non ci sono più biglietti da obliterare, scrive Alliance Swisspass.

Inoltre, molte macchine obliteratrici sono al termine del loro ciclo di utilizzo e dovrebbero essere sostituite, e questo comporterebbe investimenti molto elevati.

I biglietti e le carte multicorse sono ancora popolari tra i clienti dei trasporti pubblici, scrive K-Tipp. L'anno scorso ne sarebbero stati venduti oltre 6,3 milioni, ma per Alliance Swisspass si tratta di un numero contenuto rispetto al totale dei biglietti.

Difficoltà per i genitori?

La rivista dei consumatori ritiene che l'eventuale abolizione di biglietti e carte da obliterare causerebbe difficoltà a molti genitori visto che i bambini non possono acquistare un biglietto se non hanno uno smartphone. Anche Caritas ha fatto notare che anche le persone povere non possono permettersi uno smartphone.

Secondo Alliance Swisspass, il settore dei trasporti pubblici sta esaminando da tempo soluzioni e tiene conto anche delle esigenze dei vari gruppi di interesse, come i bambini che viaggiano da soli o le persone senza smartphone.

miho, ats