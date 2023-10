Gli svizzeri hanno meno soldi da spendere Keystone

Quasi il 30% degli svizzeri avrà meno soldi in tasca a causa degli aumenti dei premi di cassa malattia, degli affitti o dei tassi ipotecari. Nella Svizzera italiana la situazione è decisamente peggiore rispetto al resto del paese, secondo un sondaggio di Comparis.

In agosto, quando è stata svolta l'inchiesta, il 28% degli intervistati ha notato un peggioramento della propria situazione finanziaria rispetto al 2022. A sud della Alpi ben il 39% ha dichiarato di dover spesso tirare la cinghia per arrivare a fine mese, mentre nella Svizzera francese e in quella tedesca la percentuale scende al 19%.

Le cause più frequentemente invocate sono l'aumento dei premi di cassa malati (65%) e il rincaro degli affitti o dei tassi ipotecari (47%). «L'onere di queste voci di spesa continuerà a crescere, afferma Michael Kuhn, esperto Comparis in finanze, citato in un comunicato. «A soffrire maggiormente sarà in particolare chi già oggi deve limitare le spese in misura superiore alla media e fare attenzione a ogni centesimo».

Ad attendersi un peggioramento della propria situazione finanziaria sono soprattutto le donne (31%), le economie domestiche con un reddito lordo basso fino a 4’000 franchi (38%) e quelle con un reddito medio compreso tra i 4’000 gli 8’000 franchi. La situazione è meno problematica per gli uomini (23%) e le economie domestiche con un reddito mensile elevato superiore a 8’000 franchi (16%),

falu, ats