Sempre più abitanti della montagna svizzera non riescono più a trovare una casa nel proprio villaggio. Sono infatti rimasti da acquistare quasi solo appartamenti per le vacanze.

Di recente in un fienile riconvertito di Bettmeralp, nel Vallese, si è verificata una scena inaspettata: un tedesco è entrato nello stabile e si è offerto di comprare qualsiasi cosa dal sindaco, Martial Minnig, «a prescindere dal prezzo». Minnig stenta ancora a crederci.

Questo episodio evidenzia un problema crescente nelle regioni di montagna: la mancanza di alloggi a prezzi accessibili. Il Tagesanzeiger ha parlato con le persone interessate.

Christina Imesch e suo marito, che lavorano entrambi nel settore del turismo, dal 2021 cercano invano un appartamento più grande e conveniente sulla Bettmeralp.

La crescente domanda di spazi abitativi da parte dei proprietari di case secondarie e gli effetti dell'iniziativa Weber hanno portato a un'esplosione dei prezzi, rendendo sempre più difficile per i locali trovare un alloggio a costi non esagerati.

«Trovare qualcosa a un prezzo accessibile è molto difficile qui», spiega frustrato Imesch. Se non si trova una soluzione entro un anno, gli abitanti del luogo rischiano di trasferirsi.

Fino a 20.000 franchi al metro quadro

La situazione è simile in altri comuni turistici. Ad esempio in Alta Engadina si chiedono prezzi di 20.000 franchi al metro quadro per le case secondarie. L'aumento dei costi degli immobili e la diminuzione degli alloggi a prezzi accessibili stanno causando preoccupazione e resistenza nelle comunità colpite.

Secondo uno studio del Consiglio federale, tra il 2016 e il 2021 sono scomparsi tra i 3.000 e i 5.000 alloggi a prezzi moderati nelle comunità turistiche. Una situazione quasi impossibile da gestire per i comuni. Minnig afferma: «La situazione attuale è allarmante».

La sfida è quella di trovare soluzioni adeguate che tengano conto delle esigenze degli abitanti del luogo, pur mantenendo l'attrattività delle regioni montane come destinazioni turistiche.

«Abbiamo bisogno dei proprietari di case secondarie, ma a volte non si rendono conto di quello che facciamo per loro», spiega Minnig. È favorevole a una soluzione equilibrata che tenga conto degli interessi di tutte le parti coinvolte.

Difficile ricerca di soluzioni sostenibili

Tuttavia l'idea di creare uno spazio vitale come comune si è scontrata con ostacoli finanziari. «Ci mancano entrate come le tariffe dell'acqua», spiega Minnig. Attualmente non esistono soluzioni sostenibili al problema.

Questo perché i proprietari di case secondarie di solito non portano molto denaro nemmeno ai comuni. Minnig racconta di aver sentito parlare in un ristorante di due anziani che ora vivono praticamente tutto l'anno a Bettmeralp. Hanno detto di aver depositato i loro scritti nel cantone di Zurigo.

In Vallese avrebbero dovuto pagare quasi il doppio delle tasse.