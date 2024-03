In un solo colpo d'occhio tutti risultati sull'iniziativa popolare per una 13esima AVS con le cartine interattive, sia a livello cantonale che comunale. Quali comuni hanno sostenuto maggiormente il testo? E quali invece non lo hanno per nulla fatto?

Alcuni cantoni della Svizzera centrale hanno detto di no all'iniziativa sulla 13esima AVS. SDA

Cantone per cantone

Comune per comune