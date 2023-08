Ignazio Cassis prosegue il suo tour nella zona dell'Asia-Pacifico. Keystone

Il ministro degli affari esteri Ignazio Cassis è oggi a Singapore, seconda tappa del suo tour in Asia-Pacifico, dove incontrerà il suo omologo Vivian Balakrishnan. Le discussioni dovrebbero riguardare soprattutto la diplomazia scientifica.

In particolare, si parlerà degli ultimi sviluppi dell'Anticipatore della scienza e tecnologia di Ginevra (GESDA), ha detto a Keystone-ATS Michael Steiner, portavoce del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

A Singapore è prevista anche una visita al National Quantum Institute, specializzato nelle tecnologie quantiche, tema faro della GESDA. Il ticinese si recherà anche ai campus locali del Politecnico di Zurigo e della Scuola alberghiera di Losanna.

Non sono esclusi nemmeno temi più complicati da un punto di vista diplomatico. Nella Città-Stato, molto prospera e influente da un punto di vista economica, vige ancora la pena di morte. La Svizzera si impegna per la sua abolizione nella strategia regionale 2023-26.

Le isole del Pacifico giocano un ruolo importante

La cooperazione scientifica sarà poi discussa anche in Australia, principale partner della Confederazione al di fuori di Europa e Nord America, dove Cassis si recherà domenica.

In seguito il ticinese sarà in Nuova Zelanda, dove incontrerà anche il ministro degli affari esteri di Niue, Mona Ainu'u, per intrecciare relazioni diplomatiche.

Situata fra Tonga, Samoa e Isole Cook, la piccola isola che conta meno di 2000 abitanti presenta interessi strategici. Le isole del Pacifico sono teatro di un gioco di influenza fra Cina e Stati Uniti.

Questi ultimi hanno recentemente inaugurato un'ambasciata a Tonga, e la Francia ha aperto una rappresentanza a Samoa.

