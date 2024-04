Il Consiglio federale incontra la popolazione ad Aarau. La presidente della Confederazione Viola Amherd prende la parola nell'atrio del Kunsthaus di Aarau. Immagine: Keystone Bagno di folla per i consiglieri federali ad Aarau. Immagine: Keystone Il consigliere federale Ignazio Cassis durante l'incontro con la popolazione ad Aarau. Immagine: Keystone Il Consiglio federale incontra la popolazione ad Aarau. La presidente della Confederazione Viola Amherd prende la parola nell'atrio del Kunsthaus di Aarau. Immagine: Keystone Bagno di folla per i consiglieri federali ad Aarau. Immagine: Keystone Il consigliere federale Ignazio Cassis durante l'incontro con la popolazione ad Aarau. Immagine: Keystone

Circa 300 persone hanno incontrato oggi il Consiglio federale in corpore nell'atrio del Kunsthaus di Aarau. L'incontro è stato caratterizzato da numerose conversazioni e da un numero ancora maggiore di selfie.

SDA

Giovani e meno giovani hanno avuto modo di conoscere da vicino i sette esponenti del governo federale, riunito ad Aarau per una riunione «extra muros».

«Devo chiedere se posso farmi un selfie?», chiede un allievo al suo collega. I due raggiungono il consigliere federale Ignazio Cassis e ottenuta la foto si allontanano raggianti.

«Voglio vedere il signor Rösti», dice invece un'anziana signora al marito. Superato il primo momento di timidezza, la coppia si avvicina al consigliere federale Albert Rösti ed anche in questo caso ci scappa un selfie.

Aarau, la capitale che fu

I membri del governo per una volta sembrano apprezzare il fatto di essere percepiti come delle star e di non dover affrontare i venti contrari del confronto politico. «Sono felice di poter dialogare», ha detto la presidente della Confederazione Viola Amherd all'inizio dell'aperitivo a base di vino argoviese, stuzzichini e con l'immancabile torta di carote argoviese.

Si è trattato della 19esima riunione che il governo ha tenuto governo fuori da Berna da quando nel 2010 ci fu la prima seduta «extra muros». È stata anche una prima ad Aarau: la città – ha ricordato Amherd – diventa per così dire «sede del governo federale», seppur per un breve periodo, per la seconda volta.

Nel 1798, durante il periodo della Repubblica elvetica, sotto Napoleone, Aarau fu infatti per alcuni mesi la prima capitale della Svizzera. E sempre ad Aarau fu costruito anche il primo edificio che ha funto da Palazzo federale.

pl, ats