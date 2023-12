Il consigliere federale Guy Parmelin, a sinistra, parla accanto alla consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider, al centro, e al consigliere federale Ignazio Cassis, a destra, durante la conferenza stampa sul mandato negoziale con l'Unione europea a Berna. KEYSTONE

Nel corso della seduta odierna, il Consiglio federale ha adottato il progetto di mandato negoziale con l'UE. Ecco tutte le altre decisioni del Governo svizzero:

- MANDATO NEGOZIALE UE: adottato il progetto di mandato negoziale con l'Ue, elaborato dopo lunghi colloqui esplorativi in seguito al «no» elvetico del 2021 all'accordo istituzionale.

Toccherà ora a Cantoni e Parlamento, comprese parti sociali e ambienti economici, esprimersi prima dell'approvazione definitiva. In caso affermativo, il capo negoziatore sarà Patric Franzen, capo della Divisione Europa del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e segretario di Stato supplente.

- DIRITTI POLITICI: posto in consultazione fino al 12 aprile una modifica della legge sui diritti politici. Essa prevede che una votazione può essere differita o annullata in caso di grave disturbo, esistente o imminente, della formazione dell'opinione degli aventi diritto di voto, dell'espressione del voto o dello spoglio.

Inoltre, in futuro le votazioni federali non si svolgeranno più già nella seconda domenica di febbraio, ma in generale qualche settimana più tardi.

- FEDERALISMO IN CASO DI CRISI: adottato il rapporto «Il federalismo di fronte alle crisi: gli insegnamenti da trarre dalla crisi pandemica». Il documento, redatto in collaborazione con la segreteria generale della Conferenza dei Governi cantonali (SG CdC) e altri rappresentanti dei Cantoni, illustra le misure già attuate da Confederazione e autorità cantonali e quelle in corso di attuazione per migliorare la collaborazione federale in una situazione di crisi.

Il Consiglio federale chiede di esaminare se le formazioni di base e continue organizzate da Confederazione e Cantoni in materia di gestione di crisi possano essere più strettamente correlate tra loro o aperte ai collaboratori di ogni livello statale.

- SCORIE RADIOATTIVE: preso atto delle nuove stime riguardanti lo smaltimento delle scorie radioattive provenienti dai settori della medicina, dell'industria e della ricerca. Esse parlano di complessivi 2,4 miliardi di franchi a carico della Confederazione. La valutazione del 2018 parlava ancora di 2,5 miliardi di franchi.

- STATISTICA FEDERALE: avviato la procedura di consultazione sulla nuova ordinanza riguardante la statistica federale. Il testo precisa le attività di tutti i produttori di statistiche della Confederazione.

Disciplina la realizzazione di rilevazioni e indagini, il trattamento dei dati e il loro utilizzo per scopi statistici, nonché varie prestazioni nel settore della scienza dei dati e dell'intelligenza artificiale.

- DIRITTI INFANZIA E ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE: annunciato la creazione di un organo nazionale per i diritti dell'infanzia. Il suo compito sarà quello di fornire informazioni agli operatori del settore a tutti i livelli.

Le basi legali saranno stabilite nell'ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (OPAG). Il Governo ha posto un progetto in tal senso in consultazione fino alla fine di marzo.

- ASSICURAZIONI SOCIALI: posto in consultazione la nuova legge federale sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali, il cui elemento centrale è una nuova piattaforma elettronica delle assicurazioni sociali. Per il Governo, assicurati, autorità e altri attori devono avere la possibilità di scambiare dati per via elettronica in modo semplice e sicuro.

La nuova piattaforma elettronica chiamata E-SOP fornirà informazioni nel modo più semplice, uniforme e trasparente possibile. Inoltre, semplificherà le attività delle assicurazioni sociali e consentirà uno scambio di dati interamente digitale nelle procedure amministrative.

- CULTURA DELLA COSTRUZIONE: approvato il nuovo piano d'azione «Cultura della costruzione 2024-2027» i cui punti forti sono la sensibilizzazione della popolazione, la formazione e la consulenza. Per tale iniziativa non sono necessari finanziamenti ulteriori.

Il Governo pensa che rafforzare la cultura della costruzione sia importante per trovare soluzioni alle sfide del nostro tempo, come il cambiamento climatico, la transizione energetica, lo sviluppo centripeto ed ecologico degli insediamenti e la crescita demografica.

- POSSESSORI FONDI IN CASO DI OCCUPAZIONE: approvato alcune modifiche del Codice civile (CC) e del Codice di procedura civile (CPC) assieme al messaggio destinato alle Camere con l'obiettivo di rafforzare il diritto all'autotutela – cioè la possibilità di intervenire direttamente – del possessore del fondo.

Concretamente, ciò significa che, in futuro, dovrebbe essere facile e meno burocratico far sgomberare gli occupanti abusivi – «squatters» – da un immobile o da un terreno. Novità: i ricorsi contro l'allontanamento coatto decisi da un giudice dovranno essere motivati.

- STOCCAGGIO ALIMENTI: deciso che sarà necessaria un'indagine più approfondita per chiarire quali siano gli strumenti necessari per affrontare con successo un'eventuale situazione di crisi.

Il Governo – che ha consultato alcuni rapporti in materia e constatata una marcata opposizione nella procedura di consultazione sull'adeguamento delle scorte obbligatorie – ricorda che garantire l'approvvigionamento in beni e servizi d'importanza vitale in Svizzera nei periodi di crisi non è un compito semplice.

- USO ALTEPLASE: prorogato di un anno ancora le restrizioni all'uso del principio attivo alteplase per il trattamento dei coaguli di sangue a causa delle gravi difficoltà di approvvigionamento.

l trombolitico alteplase è importante per il trattamento urgente di attacchi cardiaci, embolie polmonari e ictus. Il farmaco, somministrato per via endovenosa, scioglie i coaguli di sangue e viene utilizzato a bassi dosaggi per lavare o pulire i cateteri venosi e di dialisi bloccati.

- IMPIANTI EOLICI: posto in vigore dal febbraio 2024 la modifica dell'ordinanza basata sulle modifiche della legge sull'energia – nuovo articolo 71c – approvate dal Parlamento nel giugno di quest'anno con cui s'intende accelerare la realizzazione di impianti eolici di importanza nazionale che dispongono di un piano di utilizzazione passato in giudicato.

In futuro, l'autorizzazione edilizia dovrà essere rilasciata dal Cantone, mentre il ricorso sarà limitato a una sola istanza cantonale e quelli al Tribunale federale saranno ammessi solo per questioni legali importanti.

- AIUTO INDIRETTO ALLA STAMPA: deciso che, per il 2024, i quotidiani e i settimanali della stampa regionale e locale distribuiti dalla Posta beneficeranno di una riduzione di 25 centesimi per copia, ossia 1 in meno rispetto a quest'anno.

Dal canto loro le testate della stampa associativa e delle fondazioni otterranno 2 centesimi in più, ovvero 20 centesimi a copia, grazie alle risorse non assegnate.

- INFRASTRUTTURA DIGITALE E RISCHI: adottato un rapporto in risposta a un postulato che chiedeva di ridurre i rischi geopolitici legati allo sviluppo di infrastrutture come il 5G. Il DATEC dovrà elaborare un progetto di revisione della legge sulle telecomunicazioni.

Per il Governo, la sicurezza delle infrastrutture di telecomunicazione e digitali in Svizzera va rafforzata per far fronte ad eventuali attacchi o sabotaggi.

- INVESTIMENTI STRANIERI: adottato, insieme al relativo messaggio, una legge che prevede che in futuro dovranno essere autorizzati gli investimenti da parte di società estere, specie se controllate da uno Stato, in imprese svizzere attive in settori sensibili.

Tra questi ultimi rientrano il materiale bellico, i beni utilizzabili a fini civili e militari, le reti elettriche, la produzione di energia elettrica (imprese da almeno 100 MW), l'approvvigionamento idrico (società che riforniscono almeno 100 mila abitanti) nonché le infrastrutture sanitarie, di telecomunicazione e di trasporto.

- APPROVVIGIONAMENTO DEL PAESE: avviato la procedura di consultazione concernente la revisione parziale della legge sull'approvvigionamento del Paese (LAP) che, a sette anni dalla sua introduzione, deve ora essere aggiornata.

La consultazione si concluderà a fine marzo 2024. La sussidiarietà dell'intervento statale, principio fondamentale del diritto in materia di approvvigionamento del Paese, resta invariata.

- ASSICURAZIONE RISCHI ESPORTAZIONE: approvato gli obiettivi strategici dell'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (SERV) per il periodo 2024-2027. L'attuale orientamento viene confermato: anche in futuro la SERV si adopererà affinché le imprese svizzere possano accedere ai grandi progetti infrastrutturali all'estero.

- OBIETTIVI STRATEGICI FFS: adottato, modificandoli in parte rispetto al passato tenuto conto anche della situazione finanziaria difficile, gli obiettivi strategici per FFS SA per il periodo 2024-2027.

In particolare, tenuto conto del fatto che la finanziaria delle ferrovie è stata messa a dura prova dalla pandemia di Covid, il Governo si attende che venga ridotto il livello massimo di indebitamento e che i parametri vengano nuovamente rispettati entro il 2030.

Inoltre, le FFS dovranno mantenere il grado di approvvigionamento con corrente di trazione autoprodotta almeno al livello attuale e impegnarsi ad aumentare la capacità di produzione di energia rinnovabile.

Per ultimo, l'esecutivo si attende che Cargo Svizzera continui ad offrire prestazioni redditizie nel servizio di linea (treni completi). Nel traffico di rete (traffico a carri completi isolati) le prestazioni offerte devono coprire i costi. I deficit sono consentiti temporaneamente, fino all'entrata in vigore del nuovo quadro normativo derivante dalla revisione totale della legge sul trasporto di merci.

- NUOVO MEMBRO COMCO: nominato Mauro Nicoli nuovo membro della Commissione della concorrenza (COMCO). Nicoli, 42 anni, avvocato presso lo studio legale Holenstein Brusa a Zurigo e Lugano, entrerà in carica il primo gennaio 2024 ed è nominato per il periodo amministrativo 2024 – 2027.

mp, ats