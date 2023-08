Immagine illustrativa d'archivio. Ti-Press

Per anni avrebbe rubato soldi, per un totale di due milioni di franchi, e li avrebbe usati per finanziare una vita di lusso: ora l'ex direttore di una casa di riposo di Wädenswil, nel Canton Zurigo, è stato denunciato.

Ha usato i soldi dei contribuenti per finanziarsi una vita di lusso: l'ex direttore di una casa anziani di Wädenswil, nel Canton Zurigo, avrebbe sottratto più di due milioni di franchi.

Come riportato dalla «Zürichsee Zeitung» e dal «Blick», il denaro proveniva da fondi comunali e da quello di compensazione familiare.

Ora sono state mosse delle accuse contro l'uomo che già due anni fa aveva dovuto dimettersi dal suo incarico principale. Le vere dimensioni del caso, tuttavia, sono state rese note solo ora.

Per un decennio, l'ormai sessantenne avrebbe mantenuto uno stile di vita che superava di gran lunga le sue possibilità finanziarie: vini costosi, un appartamento in affitto a Barcellona, abbigliamento di alta classe e prestazioni sessuali a pagamento.

Si dice che abbia sviluppato diversi metodi per far confluire in modo poco visibile il denaro sul suo conto privato, tra cui il trasferimento di ingenti somme sui propri conti e il prelievo di contanti con carte bancarie dal fondo di compensazione familiare per il quale lavorava part-time.

Nessuno ha sospettato nulla per molto tempo

Nemmeno i conti della città di Wädenswil sembravano al sicuro dall'ex amministratore delegato. Si faceva emettere fatture da una società di Winterthur in qualità di amministratore delegato, mescolando spese private e aziendali.

Per nascondere la frode, avrebbe conservato solo la pagina con l'importo totale della fattura e distrutto le altre pagine. Si sospetta che ciò abbia causato una perdita di circa 200.000 franchi per la città e di altri 180.000 franchi per il fondo di compensazione familiare.

Per molto tempo nessuno ha sospettato nulla. Sia al fondo che in città, i meccanismi di controllo interno sembrano aver fallito. Alla fine la banca dell'uomo si è insospettita perché sul suo conto sono finiti più soldi di quelli a cui avrebbe dovuto avere diritto secondo il fondo.

L'uomo avrebbe quindi falsificato le buste paga sue e della sua compagna, sostenendo di avere diritto a un reddito più alto.

Chiesta una pena detentiva di tre mesi

L'uomo deve ora essere processato per molteplici accuse di appropriazione indebita, falsificazione di documenti e gestione disonesta a scopo di arricchimento. L'accusa chiede una pena detentiva di tre anni, di cui sei mesi da scontare. È stato inoltre condannato a rimborsare i danni subiti.

La città di Wädenswil ha già adottato delle misure per prevenire simili incidenti in futuro. È stato assunto un avvocato per rivedere le strutture organizzative e i meccanismi di controllo e per fornire suggerimenti per apportare dei miglioramenti.