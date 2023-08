Le parole di Chiesa costituiscono una incitazione alla violenza? Screeshot discorso su YouTube di Marco Chiesa

Marco Chiesa ha invitato il suo pubblico a «far esplodere le politiche dannose dei Verdi e della sinistra». Ora la capa della Fedpol si chiede se questo non sia un invito alla violenza.

Hai fretta? blue News riassume per te Il presidente dell'UDC Marco Chiesa ha lanciato un appello il 1° agosto per «far saltare le politiche dannose dei Verdi e della sinistra».

La responsabile della Fedpol Nicoletta della Valle si chiede, in un post sui social, se questo sia un invito alla violenza. Mostra di più

È risaputo che a Marco Chiesa piace sparare a zero contro i suoi avversari. A volte sono «la sinistra di lusso e i Verdi clientelari» a preoccupare il presidente dell'UDC, mentre altre volte è la «follia gender woke» che ha attanagliato il Paese.

Il 1° agosto, Chiesa è stato di nuovo in rotta di collisione: il giorno festivo è per lui il «giorno della resistenza contro l'oppressione e il paternalismo», ha dichiarato il 48enne in un discorso video. Non a causa degli «ufficiali giudiziari stranieri», ma per colpa della «follia del divieto della sinistra verde».

Ciò che ne è seguito ha avuto una potenza esplosiva: «Unisciti a noi per far esplodere le politiche dannose dei Verdi e della sinistra», ha esortato il ticinese al suo pubblico mentre reggeva tre fuochi artificiali giganti davanti alla telecamera. Il politico ha attaccato su ognuno di loro un post-it con le tre, a suo dire, problematiche che il partito vuole combattere: criminalità degli stranieri, l'immigrazione e l'asilo.

«Facciamo esplodere la criminalità degli stranieri, l'immigrazione massiccia e il caos dell'asilo». Nel mirino anche la «mania del gender» e gli «attivisti del clima».

«Questo rende i fuochi d'artificio del 1° agosto una gioia», si è rallegrato Chiesa.

Chiesa ha violato la legge?

Nicoletta della Valle, tuttavia, pare non si sia divertita affatto con tale spettacolo. La direttrice dell'Ufficio federale di polizia (Fedpol) ha chiesto su Linkedin se Chiesa stia incitando alla violenza e quindi se stia violando la legge.

Come riportato dalla «Aargauer Zeitung», della Valle fa riferimento all'articolo 259 del Codice penale, che recita: «Chiunque inciti pubblicamente a commettere un crimine è punito con la reclusione fino a tre anni o con una multa».

Della Valle ha voluto fornire «spunti di riflessione», ha spiegato un portavoce della Fedpol interpellato dalla «Aargauer Zeitung». Ha quindi deliberatamente formulato una domanda con #invitoallaviolenza?