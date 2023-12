L'amministratore delegato di Breitling Georges Kern annuncia in un'intervista la direzione che vorrebbero prendere i Verdi liberali. Bild: sda

Poiché il Centro e i Verdi liberali si integrano bene, una fusione avrebbe senso. Così dice Georges Kern, uno dei più importanti finanziatori dei Verdi Liberali.

Il boss di Breitling Georges Kern è uno dei più importanti finanziatori dei Verdi liberali e ora propone che il partito si fonda con il Centro. Una fusione del genere sarebbe la cosa giusta da fare dal punto di vista economico, ha dichiarato al quotidiano Tages-Anzeiger.

I Verdi liberali hanno perso pesantemente alle elezioni nazionali. Dei 16 seggi che un tempo deteneva nel Consiglio nazionale, ne sono rimasti solo dieci. Il partito è molto lontano dal suo precedente obiettivo di raggiungere la soglia del 10% dell'elettorato. Solo il 7,6% degli elettori ha depositato nell'urna una lista dei Verdi liberali. «Naturalmente sono deluso dal risultato», afferma Kern.

I Verdi liberali sono forti nelle città, il Centro nelle campagne

«I due partner si integrano culturalmente e in termini di contenuti perché sono complementari», afferma Kern. I Verdi liberali sono forti nelle città, mentre il partito del Centro è forte nelle campagne. «I Verdi liberali sono un po' più giovani e freschi, con una politica ambientale sensata, mentre il Centro ha un alto livello di credibilità nella politica economica, soprattutto tra le PMI».

Georges Kern Il 58enne Kern è amministratore delegato e comproprietario dell'azienda orologiera Breitling. In precedenza, ha ricoperto posizioni dirigenziali presso Richemont e IWC. Da tre anni fa parte del consiglio di direzione dei Verdi liberali di Zurigo.

Insieme, i due partiti potrebbero raggiungere una quota del 25% dell'elettorato, con conseguenze anche sulla composizione del Consiglio federale. «Gerhard Pfister sarebbe un ottimo consigliere federale», continua Kern.

Ha sostenuto finanziariamente i candidati, in particolare la candidata al Consiglio degli Stati di Zurigo Tiana Moser. Questo è anche uno dei pochi successi del partito. «Il fatto che un candidato di un partito che ha il 12% al centro dello scacchiere politico possa battere un partito del 27% come l'UDC nel cantone con l'economia più forte è molto interessante».

I Verdi liberali sono sinonimo i soluzioni

Gli studi dimostrano che le persone si allontanano sempre più dalla politica perché sono stufe della polarizzazione. I Verdi liberali, invece, si battono per le soluzioni.

Allora perché i loro argomenti non hanno funzionato alle elezioni? «La V del nostro marchio è diventata un'ipoteca in tutta Europa, a causa di tutto ciò che oggi viene associato al verde», afferma Kern. Cita come esempi gli adesivi sul clima e l'antisemitismo nei circoli della sinistra verde.