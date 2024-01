L'innalzamento dell'età pensionabile a 66 anni non piace ai maggiori partiti e nemmeno ai sindacati. Keystone

Lavorare fino a 66 anni per ricevere la pensione AVS? Non se ne parla stando a un comitato interpartitico che raccomanda la bocciatura, al pari del parlamento e del Consiglio federale, dell'iniziativa popolare dei Giovani PLR in votazione il prossimo 3 di marzo.

L'iniziativa «Per una previdenza vecchiaia sicura e sostenibile (Iniziativa sulle pensioni)» intende migliorare la situazione finanziaria dell'AVS. L'età di pensionamento dovrebbe venir innalzata a tappe di due mesi all'anno fino ad arrivare ai 66 anni nel 2032.

In seguito dovrebbe essere adattata alla speranza di vita aumentando di 0,8 mesi per ogni mese di aspettativa di vita supplementare. In base alle previsioni attuali, i promotori stimano che l'età pensionabile salirà a 67 anni nel 2043 e a 68 nel 2056.

Tutti i principali partiti, ad eccezione del PLR, combattono un'iniziativa considerata «antisociale» e «inadatta a riformare la previdenza per la vecchiaia».

Secondo l'UDC, il Centro, il PS, i Verdi e i Verdi liberali, questa proposta di modifica costituzionale ignora la realtà che i cittadini anziani devono affrontare sul mercato del lavoro e minimizza le ripercussioni sul sistema di sicurezza sociale e sulla salute della popolazione.

Inoltre, quando la riforma dell'AVS è stata approvata dagli elettori un anno e mezzo fa – incluso l'innalzamento dell'età pensionabile delle donne da 64 a 65 anni – è stato promesso che non ci sarebbe stato un ulteriore aggiustamento verso l'alto dell'età di riferimento.

cp, ats