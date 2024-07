Oggi iniziano la loro istruzione di base 8217 militi (foto d'archivio) Keystone

Oggi comincia la scuola reclute estiva: 8217 militi iniziano la loro istruzione di base, orientata alla capacità di difesa. La quota delle donne tra le reclute e i quadri si attesta complessivamente al 3,9%.

Entrano in servizio 7986 giovani uomini e 231 giovani donne, che saranno formati nelle prossime 18 settimane da 2361 quadri (2181 uomini e 180 donne), ha comunicato oggi il Dipartimento federale della difesa (DDPS). I militari che prestano servizio secondo il modello della ferma continuata sono 1753.

A causa della situazione in Vallese creatasi in seguito al maltempo, i militari della scuola reclute della polizia militare a Sion entreranno in servizio prevedibilmente mercoledì 3 luglio, viene precisato.

Sin dalla scuola reclute, l'istruzione nell'Esercito svizzero è orientata alla difesa da un attacco militare, viene sottolineato. Per tenere debitamente conto degli sviluppi in ambito militare e illustrare ai soldati l'esercito come sistema complessivo, saranno effettuati sempre più spesso esercitazioni congiunte tra diverse truppe.

