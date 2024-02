La copresidente del Ps, Mattea Meyer, e il presidente dei Verdi, Balthasar Glättli, alla consegna delle firme. Keystone

La crisi ambientale rappresenta la maggiore sfida per la nostra generazione. Forti di questo convincimento, Ps e Verdi hanno consegnato oggi alla Cancelleria federale 130 mila firme a sostegno della loro iniziativa popolare per l'istituzione di un fondo per il clima.

Il testo prevede che la Confederazione sostenga con investimenti miliardari i progetti in ambito climatico di cantoni, comuni e terzi.

L'iniziativa popolare, denominata ufficialmente «Per una politica energetica e climatica equa: investire per la prosperità, il lavoro e l'ambiente (Iniziativa per un fondo per il clima)», vuole obbligare le autorità a combattere il riscaldamento globale causato dall'uomo e le sue conseguenze sociali, ecologiche ed economiche. Ciò deve avvenire in conformità con gli accordi internazionali.

Secondo il testo, Berna deve istituire un fondo di investimento per finanziare progetti pensati per lottare contro l'innalzamento della temperatura del pianeta. Ad esempio, questo nuovo strumento andrebbe usato per la decarbonizzazione dei trasporti, degli edifici e dell'economia, tramite la sostituzione dei sistemi di riscaldamento a combustibili fossili.

Il fondo, o terzi incaricati dalla Confederazione, possono inoltre concedere crediti, garanzie e fideiussioni. I dettagli vanno regolati a livello legislativo secondo l'articolo costituzionale proposto nell'iniziativa.

Se popolo e cantoni dovessero dire di sì in sede di votazione, lo Stato dovrà alimentare il fondo ogni anno fino al 2050, al più tardi a partire dal terzo anno dopo l'accettazione, con lo 0,5-1% del prodotto interno lordo. Ciò corrisponde a un importo compreso fra i 3,5 e i 7 miliardi di franchi.

cp, ats