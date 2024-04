All'origine dell'iniziativa c'è il partito del Centro. Keystone

L'iniziativa per frenare i costi del settore sanitario introdurrebbe una medicina a due velocità in Svizzera. È l'avvertimento lanciato dal comitato contrario al testo, sul quale il popolo dovrà esprimersi il prossimo 9 di giugno.

L'iniziativa popolare «Per premi più bassi – Freno ai costi nel settore sanitario», depositata dal Centro, non spiega come dovrebbero essere effettivamente ridotte le spese legate alla cassa malati, ha criticato oggi a Berna il comitato. Esso è formato da membri di vari partiti – UDC, PS, PLR, Verdi e Verdi liberali -, dall'Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI) e da quella dei medici di famiglia e dell'infanzia (MFE).

Il rischio, hanno sostenuto gli oppositori del testo, è che vengano minate le basi del sistema elvetico, che si fonda sulla solidarietà. Le assicurazioni dovrebbero in futuro appellarsi a un tetto dei costi e ciò significherebbe per i pazienti dove pagare di tasca propria una visita medica su tre entro i prossimi 20 anni.

Per chi dispone solamente di un'assicurazione di base, e non di quella complementare, non sarebbe quindi più garantito un accesso tempestivo e terapeuticamente appropriato alle cure. Se il tetto ai costi fosse stato creato nel 2000, hanno calcolato gli scettici, attualmente non sarebbe più coperto il 37% di tutti i servizi.

L'iniziativa in questione, lanciata nel 2020, prevede che l'aumento dei costi sanitari pro capite non possa essere nettamente superiore (non più del 20%) all'incremento dei salari e alla crescita dell'economia. In tal caso, la Confederazione, i Cantoni e i partner tariffali sarebbero obbligati a prendere misure correttive. Stando al Governo e al Parlamento, i quali hanno presentato un controprogetto indiretto che entrerà in vigore in caso di vittoria del «no» alle urne, il testo è troppo rigido e non tiene conto di fattori come l'invecchiamento della popolazione e i progressi della medicina.

L'aspetto pericoloso è proprio questo meccanismo inflessibile, ha affermato davanti ai media la consigliera nazionale Sarah Wyss (PS/BS), che ha definito «del tutto irrilevante» la relazione fra PIL, salari e assicurazione obbligatoria. «Una rigida austerità che non tiene conto delle reali esigenze della popolazione limita inutilmente le risorse», le ha fatto eco il suo collega alla Camera del popolo Patrick Hässig (PVL/ZH).

Il comitato dice di rappresentare circa 400'000 professionisti della sanità. Infermieri, medici di base e pediatri temono infatti un peggioramento delle condizioni di lavoro in caso di adozione dell'iniziativa. Questo perché gran parte degli oneri del ramo è da far risalire a salari e personale.

Dal canto suo, Philippe Luchsinger, presidente della MFE, ha messo in guardia dalla mancanza di fondi per gli ospedali se la proposta verrà accettata fra meno di due mesi. Al sistema sanitario mancherebbero tra uno e due miliardi di franchi a partire dal 1° gennaio 2027, ha ammonito, aggiungendo che i nosocomi sarebbero i primi a soffrire e dovrebbero essere salvati con i soldi dei contribuenti. Inoltre, si rischierebbe un esodo di medici e una conseguente crescente carenza di specialisti.

