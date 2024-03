Matthias Mueller, presidente dei Giovani PLR Keystone

La bocciatura dell'iniziativa sulle pensioni è dovuta semplicemente a «una questione di tempistica», secondo Pauline Blanc, presidente dei Giovani PLR vodesi, formazione politica all'origine del progetto.

A suo avviso, «non sfuggiremo all'innalzamento dell'età pensionabile».

«Forse è troppo presto rispetto ad AVS21, ma non abbiamo ancora finito di parlarne», ha affermato la 22enne ai microfoni della RTS, facendo riferimento alla votazione del settembre 2022, che aveva innalzato l'età pensionabile delle donne, allineandola a quella degli uomini, e aveva aumentato l'IVA.

«Oggi è un giorno nero per la nostra generazione e per quelle future. Ci è stata tolta la speranza di ricevere un giorno una pensione decente», ha da parte sua deplorato Matthias Müller, presidente dei Giovani PLR svizzeri, in una nota.

mh, ats