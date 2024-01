Negli scorsi giorni all'ospedale cantonale di Baden un uomo ha scelto l'ipnosi invece dell'anestesia generale durante un'operazione. Kantonsspital Baden

Negli scorsi giorni, a Baden, un paziente si è sottoposto a un'operazione chirurgica senza anestesia, ma sotto ipnosi. Anche Christian Schiermayer di Zugo ha osato farlo nel 2018. Con grande stupore della classe medica, entrambi hanno superato molto bene gli interventi.

Negli scorsi giorni un paziente è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso l'ospedale cantonale di Baden senza anestesia, ma sotto ipnosi.

Anche Christian Schiermayer ha osato farlo nel 2018.

Entrambi hanno superato l'operazione senza problemi, lasciando stupita anche la classe medica.

Secondo l'esperto Gabriel Palacios, l'ipnosi e l'anestesia non sono in competizione tra loro come metodi anestetici, ma si completano a vicenda.

Per esempio Schiermayer è riuscito ad andare con la mente in un luogo familiare senza usare alcun farmaco anestetico ed ha così bloccato quasi completamente il dolore. Mostra di più

La notizia ha fatto scalpore: all'Ospedale cantonale di Baden (KSB), un paziente ha rinunciato all'anestesia e si è sottoposto a un intervento chirurgico semplicemente sotto ipnosi.

Il 55enne, a cui sono state rimosse una placca metallica e diverse viti dalla tibia e dal perone, è entrato in uno stato di trance ed è sopravvissuto all'operazione di un'ora senza anestetici o antidolorifici. Secondo una dichiarazione dell'ospedale, l'intervento ha stupito persino la classe medica.

L'ipnosi al posto dell'anestesia potrebbe essere in futuro un'alternativa che esclude l'altra? «No», risponde a blue News Gabriel Palacios, uno dei più noti esperti di ipnosi in Svizzera e presidente dell'Associazione degli ipnoterapeuti svizzeri (VSH).

L'analgesia (insensibilità al dolore) o l'anestesia (intorpidimento), indotte da una trance ipnotica, difficilmente possono sostituire un'anestesia medica o generale se il livello di dolore è molto elevato. «Ma può essere un buon complemento, ad esempio per supportare l'anestesia locale e regolare la soglia del dolore».

L'ipnosi come complemento all'anestesia

Come spiega Palacios, molti pazienti hanno anche timori legati alle procedure chirurgiche: «L'ipnosi può aiutare a mantenere un senso di controllo».

Ipnosi come integrazione dell'anestesia, dunque. Su questo aspetto anche il mental coach Christian Schiermayer adotta lo stesso approccio. E sa bene di cosa parla: nel 2018 infatti è stato filmato dal programma SRF «Puls Spezial» mentre sotto autoipnosi e senza anestesia gli veniva rimossa una placca metallica dalla sua mano rotta in precedenza.

«Durante l'operazione, naturalmente, si sentono i rumori esterni», ha spiegato a blue News. Ma il cervello può concentrarsi solo su una cosa. La ricetta del successo di Schiermayer sembra quindi molto semplice: «Ero concentrato su qualcos'altro e sono riuscito a bloccare il dolore quasi completamente».

Il mental coach ha notato solo un leggero «tirare» e «picchiettare» con il martello. Una buona preparazione è però ovviamente fondamentale per affrontare una cosa del genere.

«L'anestesia tradizionale rimane indispensabile»

Anche Palacios sottolinea l'importanza di una buona preparazione: «In questi casi, l'anestesia tramite ipnosi deve essere praticata in anticipo». Solo una parte della società è infatti in grado di entrare in uno stato di trance ipnotica profonda molto rapidamente. «Si potrebbe quasi paragonare a coloro che possono addormentarsi ovunque e molto rapidamente».

In sostanza, sia Schiermayer che il paziente del KSB hanno utilizzato il metodo dell'autoipnosi, ma anche se nel secondo caso egli è stato «indirizzato», grazie alla presenza di un assistente, è la persona a dover consentire lo stato di ipnosi.

Schiermayer spiega che era in un luogo completamente diverso durante l'operazione: «Ero in un posto bellissimo e rilassato sul Lago di Zugo, dove mi piace stare». Un luogo sicuro in cui immergersi e dimenticare anche una cosa così impegnativa come un'operazione.

Il forte effetto dell'ipnosi ha stupito anche i medici del KSB, soprattutto perché il paziente aveva avuto bisogno di molti antidolorifici durante la prima operazione. Questa volta ne ha fatto completamente a meno. Un'ora dopo ha lasciato l'ospedale a piedi.

Ma gli interventi chirurgici sotto ipnosi non diventeranno ordinari al KSB: «L'anestesia tradizionale rimane indispensabile per le operazioni», afferma a blue News il professor Karim Eid, responsabile di ortopedia e traumatologia. È di gran lunga il metodo più sicuro e adatto a tutti i pazienti, «ma siamo aperti a tutte le opzioni».

Nonostante la preparazione, non c'è garanzia

Dal 2019 anche il personale infermieristico e i medici dell'Ospedale Universitario di Ginevra sono stati formati alle tecniche di ipnosi. Tra tre anni, più di 4.000 altri dipendenti riceveranno una formazione di base. Uno sviluppo che Palacios sostiene, «anche se richiede una pratica preliminare insieme ai pazienti».

Per quanto buona sia la preparazione, il non sottoporsi all'anestesia generale comporta comunque dei rischi. «Fondamentalmente, anche solo uno stimolo interno, come un pensiero, può far entrare il paziente in uno stato di maggiore allerta», spiega Palacios.

Per questo motivo, i medici che all'epoca avevano in cura Schiermayer hanno acconsentito all'intervento solo a condizione che un'équipe potesse intervenire nel caso in cui fosse necessaria un'anestesia generale in caso di una sensazione di dolore acuto.

Anche per questo motivo, secondo il comunicato stampa, i chirurghi del KSB hanno preparato un piano di emergenza: «Se il paziente avesse sentito troppo dolore durante l'intervento, si sarebbe cercato di continuare l'operazione in anestesia locale». Se ciò non avesse funzionato, l'operazione sarebbe stata annullata.

Anche in questo caso, i due metodi si completano a vicenda. Si può presumere che il recente caso di KSB non sarà l'ultimo in Svizzera.