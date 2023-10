Francia e Svizzera si riavvicinano. Keystone

Svizzera e Francia vogliono «intensificare» le relazioni su questioni economiche e finanziarie. Lo ha annunciato oggi a Parigi la consigliera federale Karin Keller-Sutter al termine di un incontro con il ministro francese dell'economia Bruno Le Maire.

Si tratta della prima visita di alto livello di un membro del governo elvetico in Francia dopo la controversia sul mancato acquisto dei jet da combattimento Rafale francesi di oltre due anni fa.

«Ho l'impressione che ci sia un grande desiderio di riavviare e intensificare la cooperazione tra i due Paesi su questioni finanziarie ed economiche», ha dichiarato la consigliera federale.

Dopo un incontro di quasi mezz'ora con Le Maire, Keller-Sutter ha sottolineato le «buone relazioni» instaurate con l'omologo francese da quando ha preso in mano, a inizio anno, il Dipartimento federale delle Finanze (DFF). In particolare, i due si sono consultati durante la crisi del Credit Suisse in primavera. «Abbiamo concordato di incontrarci nuovamente in Svizzera l'anno prossimo», ha dichiarato.

Nell'agenda dell'incontro odierno c'era anche la questione del telelavoro dei frontalieri francesi. Dopo la firma lo scorso giugno dell'accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Svizzera e la Francia per evitare le doppie imposizioni (CDI), Keller-Sutter ha spiegato a Le Maire il calendario della Confederazione. «Nelle prossime settimane invieremo il messaggio al Parlamento», ha dichiarato. Se verrà adottato, si spera che entri in vigore alla fine del prossimo anno o addirittura all'inizio del 2025.

Visita di Macron

Per contro i due ministri non hanno fatto progressi riguardo alla doppia imposizione fiscale sulle successioni. Keller-Sutter ha precisato di averne parlato durante l'incontro. «Ma Le Maire è molto reticente al riguardo», ha ammesso. «Dobbiamo essere chiari: non credo che la Francia voglia riprendere l'argomento così presto per motivi di politica interna», ha aggiunto.

L'incontro bilaterale a Parigi è stato il primo tra i governi svizzero e francese dal giugno 2021. Le relazioni tra i due Paesi si sono raffreddate bruscamente dopo la decisione di Berna di acquistare gli F-35 americani invece dei Rafale francesi.

Nell'ultimo anno si sono gradualmente normalizzate grazie agli scambi tra l'ex presidente della Confederazione Ignazio Cassis e l'attuale presidente Alain Berset con Emmanuel Macron. Il capo di Stato francese sarà in visita di Stato in Svizzera a metà novembre.

ch, ats