Immagine d'illustrazione Keystone/Benjamin Manser

In un recente articolo, la BBC ha spiegato perché la Svizzera è uno dei Paesi con la più alta qualità di vita. In particolare è stato sottolineato il successo del modello di democrazia diretta.

jke Jenny Keller

Hai fretta? blue News riassume per te La BBC ha spiegato perché la Svizzera è regolarmente in cima alle classifiche mondiali che riguardano la qualità della vita.

Il sistema educativo elvetico è caratterizzato da una forte attenzione alle competenze accademiche e sociali, che si traduce in un'istruzione completa.

La Svizzera offre uno degli ambienti più sicuri al mondo.

Zurigo e Ginevra sono tra le città più vivibili al mondo.

La codeterminazione politica di tutti i cittadini attraverso i referendum contribuisce alla soddisfazione. Mostra di più

In un recente articolo, la «BBC» ha analizzato la qualità della vita in Svizzera.

Nel pezzo in questione, il principale media britannico ha ricordato che Zurigo e Ginevra sono entrate nella «top ten» delle città più vivibili del 2024, ottenendo il massimo dei voti nelle aree della sanità e dell'istruzione.

Zurigo è stata anche nominata la città più intelligente grazie ai suoi importanti punteggi ricevuti nelle infrastrutture e nella tecnologia, seguita da Ginevra al quarto posto e Losanna al settimo.

Il tramonto su Ginevra, eletta quest'anno una delle città più vivibili del mondo. Imago/Pond5 Images

Nell'articolo viene anche spiegato perché la Svizzera ha un tale successo e viene ripetutamente votata come uno dei dieci Paesi più vivibili al mondo. Attualmente la Confederazione si piazza infatti al primo posto.

Caratterizzata da lingue e culture diverse

Nello stesso testo, la BBC affronta anche diversi aspetti che rendono speciale la vita in Svizzera: essendo uno Stato piccolo che confina con altre cinque nazioni, si legge, è stata plasmata da culture e lingue diverse nel corso della sua storia, il che ha portato a un'amministrazione positiva.

«Una grande influenza su tutto questo ce l'ha la nostra storia di "nazione della volontà" con molte minoranze (culturali, etniche, linguistiche, ecc.), che porta a un'alta sensibilità e all'accettazione del compromesso», ha dichiarato al media britannico Res Marty, fondatore di «Switzerland Beyond Chocolate».

La democrazia diretta rende più felici le persone

Nell'articolo viene anche citata e spiegata la questione della democrazia diretta, che consente ai cittadini svizzeri di partecipare attivamente alle decisioni politiche. Questa «co-determinazione» porta a un alto livello di soddisfazione e stabilità nel nostro Paese.

Zurigo ottiene spesso buoni risultati nelle classifiche internazionali delle città. KEYSTONE

Come esempio viene citata la città di Zurigo, dove le tasse sono state aumentate tramite referendum per finanziare l'espansione delle scuole: un chiaro segno dell'importanza dell'istruzione in Svizzera, secondo la BBC.

Il sistema educativo stesso viene definito «eccellente» da un britannico residente in Svizzera, in quanto pone l'accento non solo sui risultati accademici, ma anche sulle abilità sociali. Questo prepara gli studenti in modo ottimale per la loro vita futura.

«Solo poche opzioni per il cibo d'asporto»

Oltre all'istruzione, anche la sicurezza gioca un ruolo fondamentale. «I bambini a partire dai quattro anni possono andare a scuola o all'asilo da soli e il Paese ha uno dei tassi di criminalità più bassi al mondo», spiega l'autrice del testo. «Fuori dalle città, le persone lasciano ancora le porte aperte quando escono per una breve passeggiata».

La vita sociale e familiare ha la priorità nella Confederazione, il che porta a un ritmo di vita più tranquillo: «Quando si arriva in Svizzera, si porta l'orologio indietro di circa 60 anni e si preme il tasto slow-motion sul telecomando», ha detto una donna australiana che vive a Küsnacht, nel Canton Zurigo.

«Nessuno ha fretta: questo è vista come un segno di disorganizzazione. Tutti fanno le loro passeggiate quotidiane, gli orari di lavoro fissi sono praticamente sacri, non ci sono quasi mai lunghi spostamenti, il traffico è poco congestionato e le persone si prendono il loro tempo per mangiare e bere in pace, dato che ci sono poche possibilità di fare take-away».

La vicinanza alla natura contribuisce alla felicità

Anche l'interazione sociale contribuisce in modo significativo all'alta qualità della vita. La Svizzera ha anche la fortuna di essere circondata da un paesaggio naturale e pittoresco con fiumi, laghi e le imponenti Alpi.

Con punteggi elevati nelle categorie cultura e ambiente nell'indice di qualità della vita, la vicinanza delle città elvetiche alla natura contribuisce in modo significativo alla felicità dei residenti.

Anche nella pianificazione urbanistica si cerca di coniugare natura e urbanità, come si può vedere ad esempio nella famosa piscina sul Reno di Basilea, un'opzione spesso non disponibile in altre città europee.

E grazie a un'eccellente rete di trasporti pubblici, sia la natura che il resto d'Europa sono facilmente raggiungibili.