Un rapace ha recentemente attaccato una persona che stava passeggiando nel bosco sul versante francese del Lago di Ginevra. Ma anche in Svizzera gli incidenti di questo tipo si stanno verificando ripetutamente. Secondo l'Istituto ornitologico svizzero però non c'è motivo di preoccuparsi.

A causa dei ripetuti attacchi di una poiana ai passanti è stato necessario chiudere un sentiero sul versante francese del Lago di Ginevra.

Anche in Svizzera di recente sono stati segnalati ripetutamente incidenti con questi rapaci.

Anche in Svizzera di recente sono stati segnalati ripetutamente incidenti con questi rapaci.

L'Istituto ornitologico svizzero però rassicura: se si considera la numerosa popolazione di poiane in Svizzera, il numero di incidenti è comunque contenuto.

Il mese scorso un escursionista è stato vittima di un attacco di poiana mentre camminava lungo un sentiero nei boschi vicino a Thonon-les-Bains, sulla sponda francese del Lago di Ginevra.

E non è stato l'unico: dato che gli incidenti si sono ripetuti più volte nella zona, l'Ufficio forestale francese ha deciso di chiudere il sentiero interessato fino a nuovo avviso, come riporta «France 3 Régions».

«Pericolo: attacchi aggressivi di poiane in corso»: questa la scritta sul cartello posto all'inizio del sentiero, che avverte della minaccia. «Una poiana attacca regolarmente in questo punto esatto da circa dieci anni, ma non lo fa regolarmente», ha spiegato Franck Simonnet dell'Ufficio forestale nazionale.

Circa una dozzina di casi all'anno

«Jogger attaccato da una poiana», è invece un titolo che si ripete ogni anno sui media svizzeri. La scorsa settimana, il «Blick» ha riferito di un uomo di Berna che è stato morso alla testa da un rapace durante la sua corsa nel bosco.

Gli uccelli che sferrano attacchi sono quasi esclusivamente poiane, ma eccezionalmente anche nibbi.

Gli amanti della natura devono quindi preoccuparsi? «No», risponde a blue News Martina Schybli dell'Istituto ornitologico svizzero. «Sebbene la poiana comune sia la specie di rapace più diffusa in Svizzera, con circa 20.000 coppie nidificanti, questi attacchi sono rari e rappresentano delle eccezioni». Ogni anno vengono segnalati circa una dozzina di casi.

Gli attacchi inaspettati si verificano quasi sempre da maggio a luglio, quando gli uccelli hanno i piccoli, spiega l'Istituto ornitologico svizzero in un opuscolo.

«Se una persona passa per caso vicino al nido con un uccellino appena nato, gli adulti a volte lo vedono come un pericolo», spiega ancora Schybli. Di solito però si tratta di attacchi «finti», il cui obiettivo è quello di tenere il presunto nemico lontano dalla prole.

Nella maggior parte dei casi noti, le vittime sono gli amanti del jogging e non si sa bene il perché.

Mancanza di dati

In Svizzera gli attacchi non vengono registrati sistematicamente. Di conseguenza, non sono disponibili cifre che consentano di confrontare la frequenza di tali incidenti con gli anni precedenti. «Ma non abbiamo comunque notato un aumento, abbiamo notizia solo di pochi incidenti all'anno», afferma Schybli.

Sebbene la probabilità di essere vittima di un attacco di poiana sia molto bassa, l'osservatorio ornitologico consiglia a chi fa jogging di evitare le aree in cui si verificano tali attacchi.

Se dovesse comunque succedere e qualcuno dovesse riportare graffi o altre ferite, Schybli consiglia alle persone colpite di consultare un medico: «Gli artigli degli uccelli non sono puliti, quindi le ferite dovrebbero venire disinfettate professionalmente».

Si dovrebbe anche controllare un eventuale richiamo della vaccinazione antitetanica. La rabbia non è invece un problema: la malattia infatti non esiste negli uccelli.