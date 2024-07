Nuova tassa di servizio alla Posta: se hai bisogno d'aiuto, paghi

Cinque franchi per farsi aiutare con la stampante. Keystone/Dominic Favre

Sempre più aziende fanno pagare una tassa ai clienti che hanno bisogno di aiuto con i servizi self-service. Tra queste c'è anche la Posta Svizzera. Il fenomeno ha generato delle discussioni.

jke Jenny Keller

Hai fretta? blue News riassume per te Un numero crescente di stampanti self-service negli uffici postali applica una tariffa di cinque franchi se i clienti richiedono l'assistenza del personale.

La tassa è necessaria per compensare il tempo che l'impiegato investe nel fornire l'aiuto.

La Posta sta cercando di rendere più semplice l'uso di questi apparecchi. Mostra di più

Di recente i clienti delle stampanti di foto e di altri servizi hanno dovuto pagare una tariffa di cinque franchi per l'assistenza del personale alle macchine self-service. Anche la Posta Svizzera applica una tassa in determinate situazioni.

L'introduzione della tassa di servizio di cinque franchi ha suscitato discussioni tra i clienti. Jacqueline Bühlmann, portavoce del Gigante giallo, ha spiegato a blue News che questo passo è stato necessario per compensare il crescente dispendio di tempo dei dipendenti.

«Il Printing Service è stato introdotto come self-service, in modo che i clienti possano utilizzare le stampanti da soli. Tuttavia, se è necessario un aiuto, verrà addebitato un piccolo costo di servizio di cinque franchi», spiega Bühlmann.

Il motivo di questa misura è chiaro: alcuni clienti hanno bisogno di aiuto per utilizzare le stampanti, anche se queste sono state progettate per essere il più possibile «user-friendly», il che aumenta il tempo richiesto dai dipendenti.

Delle tariffe anche per il servizio telefonico

«La tariffa di cinque franchi si basa generalmente su un valore temporale di due minuti. Se il consulente alla clientela deve fornire assistenza, si fa pagare per il suo tempo e il suo impegno», spiega Bühlmann. Questa decisione è volta a garantire il mantenimento del concetto di fai da te e l'efficienza del personale.

Commissioni simili sono in discussione anche in altri settori. Ad esempio Cembra Money Bank fa pagare cinque franchi per alcune richieste di servizi telefonici, al fine di promuovere l'uso delle soluzioni digitali e alleviare le attese al telefono.

Anche il messaggio telefonico della Posta Svizzera recita: «Naturalmente è possibile inoltrare le proprie richieste telefoniche al costo forfettario di cinque franchi», scrive «Nau».

Non tutti i client sono comprensivi

Non tutti i clienti mostrano comprensione per questa nuova normativa. «Tra il 30 e il 50% dei clienti non capisce la tassa e si infastidisce», ha dichiarato a Nau Besjana Ahmetaj, responsabile della filiale Copy Quick alla stazione di Berna.

Tuttavia, Ahmetaj aggiunge che non viene addebitato alcun costo per le domande brevi, ma solo se il consulente clienti viene effettivamente utilizzato per più tempo.

Perché: «Altrimenti il self-service non avrebbe senso se avesse lo stesso prezzo. E avremmo bisogno di più personale per gestire gli ordini di tutti i clienti».

L'introduzione di queste tariffe di servizio mostra una tendenza verso una maggioranza di servizi fai da te e un'efficienza dei costi in vari settori.

Mentre alcuni clienti accolgono con favore questa tendenza perché può migliorare il servizio e ridurre i tempi di attesa, altri criticano queste tariffe perché devono pagare per un servizio che prima era gratuito e che molti danno per scontato.

E all'ufficio postale? Bühlmann spiega che al momento non sono previste altre tariffe per altri servizi.