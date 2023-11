Basta cartoline gratuite quotidiane alla Posta svizzera Keystone

Dal 1. novembre non è più possibile inviare una cartolina gratuita ogni giorno tramite l'applicazione Postcard Creator della Posta. Se ne può mandare soltanto una alla settimana. Il gigante giallo continua così le sue misure di risparmio.

«La Posta è attualmente l'unico operatore in Svizzera a offrire un tale servizio», ha dichiarato un portavoce dell'ex regia federale all'agenzia Keystone-ATS. «Ma deve agire per rimanere economicamente solida».

La Posta ha informato i suoi clienti del cambiamento via e-mail in ottobre. «Siamo lieti di comunicarle una novità: dal 1o novembre 2023 sarà possibile inviare una cartolina gratis alla settimana», si leggeva.

Secondo il gigante giallo, l'applicazione Postcard Creator ha finora goduto di una grande popolarità. L'anno scorso sono state inviate otto milioni di cartoline, rispetto alle 800'000 del 2014, anno del lancio dell'offerta.

Tagli di posti di lavoro

Tuttavia, la Posta non ha specificato quante di queste cartoline sono state inviate gratuitamente. Circa 200'000 persone hanno utilizzato l'applicazione ogni mese. Una carta a pagamento costa 2,10 franchi.

All'inizio di settembre, il gigante giallo ha annunciato un programma di risparmio di 42 milioni. La settimana scorsa ha annunciato la cessazione della distribuzione di pubblicità da parte della sua filiale Direct Mail. Più di 3'900 dipendenti sono interessati da questa riduzione di 422 impieghi equivalenti a tempo pieno.

Nel primo semestre del 2023, l'utile della Posta si è ridotto di oltre la metà rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: si è attestato a 118 milioni di franchi, 141 milioni in meno rispetto all'anno precedente. In quel periodo, l'ex regia federale aveva già avviato programmi di efficienza e di raggruppamento degli uffici per ridurre i costi.

mp, ats