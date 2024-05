Un taglio netto, La Posta chiude 170 filiali: una su cinque non c'è più

Dopo la chiusura di 170 uffici postali, ne rimarranno 600. Keystone

La Posta Svizzera deve risparmiare e per questo vuole chiudere 170 uffici postali. I tagli dovrebbero avvenire senza licenziamenti.

Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te La Posta Svizzera intende chiudere 170 filiali.

Il motivo dei tagli è il calo della domanda di servizi tradizionali allo sportello.

Per il momento on sono previsti licenziamenti. Mostra di più

La Posta sta esaminando la sua rete di uffici postali. La direzione del gruppo vuole chiudere altri 170 uffici postali autogestiti. Rimarranno 600 filiali, come annunciato mercoledì dall'azienda.

Per fare un confronto 20 anni fa c'erano ancora più di 3.000 uffici postali.

Non è ancora chiaro quali località non avranno più un proprio ufficio postale in futuro: «Questo aspetto sarà esaminato insieme ai cantoni e ai comuni nei prossimi mesi», ha dichiarato l'ufficio stampa della Posta in risposta a una richiesta di blue News.

La Posta si è resa conto che «le persone apprezzano sempre di più le soluzioni di accesso flessibili in termini di tempo e luogo», come il servizio di consegna a domicilio.

Allo stesso tempo, le transazioni tradizionali allo sportello, come i depositi, hanno subito un nuovo forte calo negli ultimi quattro anni. Gli adeguamenti comunicati ora saranno effettuati per tenere conto di questi sviluppi irreversibili.

Le filiali, che la Posta continuerà a gestire, saranno trasformate in centri di servizio, insieme a banche, casse malati, assicurazioni e autorità pubbliche.

Nei prossimi quattro anni, la Posta investirà complessivamente oltre 100 milioni di franchi nel personale, nella modernizzazione delle filiali e in nuovi formati.

Non sono necessari licenziamenti?

Nelle località in cui non è possibile mantenere le filiali autonome, la Posta intende collaborare con i comuni per trovare soluzioni alternative.

Secondo il Gigante giallo, non saranno tagliati posti di lavoro: «Dal punto di vista attuale, non sono necessari licenziamenti».

Tuttavia, è possibile che le sedi di lavoro di alcuni dipendenti cambino.

Nonostante la riduzione dei posti di lavoro a seguito della chiusura delle filiali, la Posta prevede un maggiore fabbisogno di assunzioni a breve e medio termine. Inoltre, ci saranno fluttuazioni naturali e pensionamenti.

All'inizio dell'anno è stato annunciato che la Posta intende risparmiare circa 43 milioni di franchi.

In 12 anni dimezzati gli uffici postali

Con la riduzione a 600 uffici postali entro il 2028, la Posta avrà più che dimezzato la sua rete di filiali in 12 anni. Nel 2016 il Gigante giallo gestiva ancora 1'323 filiali.

Nello lasso di tempo, anche il numero di lettere imbucate è diminuito drasticamente. Se nel 2016 sono state spedite 215 milioni di lettere direttamente alla Posta, alla fine dell'anno scorso il numero si era quasi dimezzato a 117 milioni.

La stessa evoluzione è osservabile per i versamenti, che sono diminuiti di quasi il 60%: da 155 milioni a 65 milioni.

Nel contempo, però, la Posta ha ampliato altri modelli. Il numero di agenzie è passato da 849 nel 2016 a 1'237 alla fine dello scorso anno.

Nello stesso periodo, il numero di cosiddetti «punti clienti commerciali» si è moltiplicato da 29 a 221. Si tratta di ubicazioni della Posta non servite in cui si possono impostare lettere e pacchi in qualsiasi momento.