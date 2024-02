La presidente della Confederazione Viola Amherd e il re Harald V di Norvegia. Keystone

La presidente della Confederazione Viola Amherd è stata ricevuta oggi a Oslo da re Harald V. Nell'incontro, che ha segnato la fine del suo viaggio in Norvegia, sono stati affrontati temi quali le relazioni bilaterali, le energie rinnovabili e l'esercito.

La consigliera federale vallesana è stata accolta nella tarda mattinata di oggi a Palazzo reale. Amherd e re Harald V hanno discusso dei rapporti bilaterali tra Svizzera e Norvegia, del clima, ma anche delle forze armate, dato che la nipote del monarca ha appena iniziato il servizio militare, ha dichiarato la presidente della Confederazione all'agenzia Keystone-ATS al termine dell'incontro. Amherd ha aggiunto che «i due Paesi hanno molto in comune, in particolare l'amore per gli sport invernali».

La cerimonia di benvenuto nei confronti della presidente della Confederazione è stata segnata da una nota stonata, poiché la fanfara non ha suonato il salmo svizzero, ma un altro brano, prima di passare all'inno norvegese.

Ieri, Viola Amherd aveva iniziato la sua visita in Norvegia incontrando il primo ministro Jonas Gahr Støre e il presidente del Parlamento Masud Gharahkhani. Le discussioni avevano riguardato in particolare la guerra in Ucraina.

L'ultima presidente della Confederazione ad essere ricevuta da re Harald V era stata Doris Leuthard, nel 2010. La Norvegia, come la Svizzera, non fa parte dell'UE ma dell'Associazione europea di libero scambio (AELS). A differenza della Confederazione, il Paese scandinavo è membro dello Spazio economico europeo (SEE).

