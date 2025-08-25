Il Blausee è uno dei laghi di montagna più famosi della Svizzera. KEYSTONE

La Svizzera ispira gli utenti dei social media con i suoi panorami alpini, i laghi limpidi e i tramonti dorati. Il numero di turisti continua ad aumentare, mentre vengono messe in atto le prime misure per contenere il flusso di visitatori.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te La Svizzera sta diventando una destinazione turistica sempre più popolare, e non solo per le persone provenienti dall'estero.

Le regioni stanno adottando misure per gestire i flussi di visitatori.

Anche Svizzera Turismo si sta concentrando su una migliore distribuzione dei flussi di visitatori in termini di tempo e spazio. Mostra di più

I video di influencer e turisti che viaggiano in Svizzera appaiono sempre più spesso sui social media. Gli utenti condividono i momenti preferiti delle loro vacanze: escursioni tra le imponenti Alpi, nuotate in laghi di color blu intenso e serate in cui il sole colora il cielo sopra le montagne di calde sfumature d'oro e di rosa.

Nei video descrivono l'incredibile bellezza della Svizzera. E, nei commenti, la gente è d'accordo con loro.

@caidenjacksontravel 7 days in Switzerland, in 70 seconds. Save this for when you book that trip to the Swiss Alps! ♬ Knockin' on Heaven's Door - Bob Dylan

Anche gli svizzeri visitano il Paese

«La Svizzera ha aumentato la sua popolarità come meta di vacanza e di viaggio», scrive una portavoce di Svizzera Turismo in risposta a una richiesta di blue News. «Lo conferma il numero di pernottamenti registrati dall'Ufficio federale di statistica».

Tuttavia, non si tratta solo di visitatori provenienti dall'estero, ma anche di cittadini elvetici. «L'aumento dopo la pandemia è stato particolarmente forte tra i turisti locali, che rappresentano quasi il 50% di tutti i pernottamenti in hotel», spiega la portavoce.

«Dal 2019, il numero di pernottamenti in hotel di questo gruppo di ospiti è aumentato del 16,3%, per un totale di 20,85 milioni nel 2024».

I primi dati dell'estate 2025

Sono già disponibili anche i dati di giugno 2025: con 4,15 milioni di pernottamenti, si è registrato un aumento dell'1,8% rispetto a un anno fa, secondo l'Ufficio federale di statistica (UST). Non si tratta di una sorpresa, in quanto le stime provvisorie dell'UST avevano già annunciato l'aumento.

Gli ospiti svizzeri hanno effettuato 1,89 milioni di pernottamenti, il che corrisponde a un aumento del 3%. Gli ospiti stranieri, invece, formano un totale di 2,26 milioni di pernottamenti, con una crescita dello 0,9% rispetto al giugno 2024.

Gli Stati Uniti si sono confermati come il Paese di provenienza più importante nel primo mese estivo. Con quasi 477'500 pernottamenti, i turisti statunitensi hanno registrato il 3,6% di pernottamenti in più a giugno rispetto all'anno precedente. Facendo un confronto con l'ultimo anno pre-covid, il 2019, questa cifra è addirittura superiore del 47%.

La Germania è rimasta in seconda posizione in questa speciale classifica, con poco meno di 354'000 pernottamenti. Per quanto riguarda l'Asia, l'India è il Paese da cui provengono il maggior numero di turisti, con circa 116'000 pernottamenti (+0,2%).

Tuttavia, l'aumento del numero di visitatori implica anche delle sfide, perché il crescente afflusso sta portando molte località al limite.

Diverse misure per contenere il numero di turisti

«Le destinazioni e le regioni turistiche svizzere hanno attuato diverse misure che tengono conto delle esigenze della popolazione locale e dei turisti, anche in presenza di un volume maggiore in determinati giorni», ha dichiarato Svizzera Turismo a blue News.

L'esempio più noto di queste misure è quello di Iseltwald, nel canton Berna. Il piccolo villaggio sul lago di Brienz ha fatto da sfondo alla serie sudcoreana «Crash Landing on You».

Da allora, i fan arrivano da tutta l'Asia per visitare il piccolo villaggio. Per contenere l'afflusso di persone, nel maggio 2023 le autorità hanno deciso di limitare a dieci il numero di pullman al giorno. È stato inoltre installato un tornello e da allora i visitatori devono pagare cinque franchi per scattarsi un selfie.

Si cerca di spalmare i flussi di visitatori

Un altro esempio è il Lac de Taney, nel Vallese, che si trova in un'importante area di conservazione della natura e degli anfibi.

È molto popolare tra gli escursionisti e per questo, il 1° maggio scorso, il comune di Vouvry ha annunciato l'adozione di misure per «proteggere il delicato equilibrio di questo luogo simbolico»: è stato chiuso un parcheggio con 140 posti auto. In estate ne rimarrà aperto solo un altro, con 90 posti a pagamento. Parallelamente, il servizio di autopostale è stato potenziato e dal 2020 un ranger è presente sul posto.

Svizzera Turismo si sta inoltre impegnando per una migliore distribuzione dei flussi di visitatori in termini di tempo e spazio. Dal 2018 si concentra sulla bassa stagione autunnale, per esempio, tramite campagne in collaborazione con Roger Federer, Michelle Hunziker e Yann Sommer. Stanno inoltre promuovendo destinazioni fuori dai sentieri battuti.