La guardia di frontiera ticinese riceve rinforzi dalla Svizzera tedesca (immagine illustrativa). © Ti-Press / Tatiana Scolari

La Confederazione reagisce all'ondata di profughi nel Mediterraneo: il personale della Svizzera tedesca dovrebbe contribuire alla messa in sicurezza del confine ticinese.

Nelle prossime settimane sono attesi migliaia di rifugiati nell’Europa centrale. Alcuni provengono dall'isola mediterranea di Lampedusa, altri attraverso la rotta balcanica. La Svizzera ha reagito alla situazione, e secondo il «SonntagsZeitung», invierà più personale alla frontiera ticinese.

Sulla basa dell'attuale situazione è stato deciso di «rafforzare moderatamente la Dogana Sud con nuovi collaboratori provenienti dalla Svizzera tedesca», spiega l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Al momento sono soprattutto le persone provenienti dall'Afghanistan a dirigersi verso la Svizzera attraverso la rotta balcanica.

Un punto debole nella protezione delle frontiere è la mancanza di droni, scrive il domenicale. Il motivo è che non ci sono ancora nuovi modelli disponibili per l'esercito.

D'altra parte la Svizzera non è il Paese d’asilo preferito dagli africani bloccati a Lampedusa, ma questo potrebbe cambiare se si diffondesse la voce che entrare in territorio elvetico è più facile che in altri Paesi dell’UE.

Il 22 settembre la Commissione UE ha chiesto alla Confederazione se quest'ultima accetterebbe volontariamente i profughi di Lampedusa, come ha confermato la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) al «SonntagsZeitung». «Questo non è previsto fino a nuovo avviso», afferma la SEM. Poiché Roma ha sospeso l’Accordo di Dublino a dicembre, non vi è alcuna base per ciò.