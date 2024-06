Secondo una sentenza del Tribunale federale, la tutela contro il licenziamento non si applica in caso di problemi sul lavoro. Immagine simbolica: Daniel Naupold/dpa

Se una persona si ammala a causa di un problema sul lavoro, la protezione contro il licenziamento non si applica più. Questo è il risultato di una sentenza del Tribunale federale.

dmu Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Il Tribunale federale ha emesso una sentenza potenzialmente rivoluzionaria in una questione controversa.

In base alla sentenza, un datore di lavoro può licenziare un dipendente senza far passare un determinato periodo di tempo se si ammala a causa di un conflitto sul lavoro.

La Corte federale ha così chiarito una questione legale che è stata controversa per anni. Mostra di più

Un datore di lavoro non può licenziare immediatamente i dipendenti in caso di malattia. La legge vieta il licenziamento per un certo periodo di tempo al fine di proteggere le persone interessate. Il periodo dura 30 giorni nel primo anno di lavoro, 90 giorni fino al quinto anno e 180 giorni dal sesto anno in poi.

Secondo una sentenza recentemente pubblicata dal Tribunale federale, la protezione contro il licenziamento non si applica nel caso in cui la malattia sia provocata dal posto di lavoro, come riportato dal quotidiano Tages-Anzeiger.

È stata così chiarita una questione legale che è stata controversa per anni. Tuttavia, questo ammorbidisce anche la protezione contro il licenziamento in Svizzera, che è già debole secondo gli standard internazionali.

«Legato al luogo di lavoro» significa che la malattia o l'assenza è attribuibile, appunto, al luogo di lavoro. Tra gli esempi vi sono il mobbing, l'insonnia da stress, il burnout e altri fattori che possono portare a malattie e assenze.

In un ambiente diverso la persona interessata sarebbe in grado di lavorare e potrebbe quindi cercare un nuovo impiego.

Protezione contro il licenziamento in caso di incapacità lavorativa generale

Roger Rudolph, professore e specialista di diritto del lavoro presso l'Università di Zurigo, ha sottolineato, su richiesta del «Tages-Anzeiger», che un licenziamento di questo tipo è effettivamente possibile solo in caso di incapacità lavorativa in un contesto specifico.

Rudolph ha partecipato, tra l'altro, in qualità di coautore, alla stesura della letteratura su cui la Corte Suprema Federale ha basato la sua decisione.

In caso di incapacità lavorativa generica, i dipendenti avrebbero comunque diritto alla tutela contro il licenziamento per un certo periodo di tempo. È il caso, ad esempio, del burnout con grave depressione. Se c'è anche un ricovero ospedaliero, questa condizione è indubbiamente soddisfatta.