Nell'estate del 2018 sono state recuperate dal Reno diverse tonnellate di pesci morti, dato che non potevano sopravvivere a una temperatura dell'acqua di 25 gradi. KEYSTONE

Il cambiamento climatico causa l'aumento della temperatura dell'acqua, anche in Svizzera. E questo è un pericolo mortale per molti pesci. Anche se non è l'unico motivo per cui tre quarti delle specie autoctone sono in pericolo...

Stefan Michel

Hai fretta? blue News riassume per te L'aumento della temperatura dell'acqua mette a rischio pesci come il temolo e la trota.

I laghi più caldi interrompono anche la catena alimentare perché producono meno plancton vegetale e, in ultima analisi, meno plancton animale.

Tre quarti delle specie ittiche autoctone della Svizzera sono in pericolo e alcune sono a forte rischio di estinzione. Mostra di più

La situazione dei temoli in Svizzera diventa evidente quando muoiono di caldo. «Decine di migliaia di esemplari sono deceduti nell'estate del 2003, migliaia nel 2008 e poche centinaia nel 2022», riassume David Bittner dell'Associazione svizzera di pesca.

Oggi il temolo è considerato in pericolo critico di estinzione.

Come questo pesce e la maggior parte delle specie native della Svizzera, anche la trota fario è un animale che dipende dal freddo. La sua temperatura preferita dell'acqua è di 15 gradi.

Ecco cosa capita quando l'acqua si scalda

Bittner descrive: «A 18 gradi sono stressate e mangiano meno, anche se hanno bisogno di più energia. A 22 gradi smettono di nutrirsi, non sopravvivono a lungo, e a 25 gradi muoiono», descrive Bittner.

L'acqua fredda contiene più ossigeno di quella calda. Le diverse specie di pesci si sono adattate a diversi livelli di ossigeno e quindi si sentono a proprio agio solo nella temperatura dell'acqua corrispondente.

«Inoltre, i pesci, in quanto animali a sangue alternato, si adattano alla temperatura dell'acqua. A differenza dei mammiferi e degli esseri umani, non possono mantenere stabile la loro temperatura corporea», aggiunge Bittner.

Nei fiumi riscaldati non c'è scampo

Recentemente, i termometri del Lago di Zurigo hanno misurato una temperatura dell'acqua di 28 gradi in superficie. «Questo non è un problema per i pesci di lago come il persico e il coregone. Si tuffano semplicemente negli strati più profondi, dove l'acqua è più fredda», spiega il pescatore professionista zurighese Adrian Gerny.

Nei fiumi e nei torrenti poco profondi diventa invece difficile se non ci sono zone più fresche, come sezioni ombreggiate o affluenti più freddi. Se l'acqua è troppo calda ovunque, si verificano morie di massa.

Misure d'emergenza

Per salvare i pesci, le autorità e i club di pesca ricorrono ripetutamente alla pesca d'emergenza. I pesci in pericolo vengono anestetizzati, raccolti e rilasciati in un luogo adatto, spesso perché i corsi d'acqua si stanno prosciugando.

«Tuttavia, si tratta di una misura di assoluta emergenza che comporta anche uno stress estremo per i pesci». Alcuni non sopravvivono al trasferimento.

Le acque correnti sono generalmente più fredde dei laghi. Ma anche in questi ultimi, le temperature dell'acqua stanno aumentando con l'arrivo delle estati più calde.

L'Ufficio federale dell'ambiente cita come esempio il Reno, nei pressi di Basilea, che nel 2021 era mediamente più caldo di due gradi rispetto al 1960. «Nell'andamento a lungo termine delle temperature dell'acqua nelle acque svizzere è visibile una chiara tendenza all'aumento», scrive l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

Più l'aria è calda, più il Reno è caldo. Dal 1961 è diventato più caldo di oltre due gradi. Bundesamt für Umwelt

Oltre all'aumento delle temperature dell'aria, ciò è dovuto allo scarico di acqua riscaldata dalle centrali nucleari, dagli impianti industriali e dagli impianti di depurazione. «La scienza ipotizza che le acque svizzere si riscalderanno di 4-5 gradi».

Catena alimentare interrotta

L'aumento delle temperature influisce anche sull'approvvigionamento alimentare, soprattutto nei laghi. «Perturbano l'equilibrio ecologico, riducendo la diversità e la quantità di plancton. Questo riduce l'offerta di cibo per i pesci», spiega Bittner.

L'acqua troppo calda destabilizza l'ecosistema dei laghi e non solo.

Il pescatore Gerny cita un altro elemento necessario per una sufficiente disponibilità di cibo nei laghi: «Le tempeste smuovono i sedimenti e ribaltano l'acqua del lago, rendendo disponibile il fosfato in essa contenuto».

Tuttavia, il fosfato entra nel lago di Zurigo anche attraverso l'agricoltura e i giardini privati. «È necessario che la circolazione e l'apporto di nutrienti siano sufficienti per l'apporto di fosfati», riassume Gerny, «ma la piramide alimentare è un'interazione complessa che può essere facilmente interrotta».

Secondo Bittner dell'Associazione svizzera della pesca, la situazione per i pesci è già critica. Tre specie ittiche autoctone su quattro sono in pericolo, minacciate di estinzione o già estinte.

Le ragioni non sono solo l'aumento della temperatura dell'acqua, ma anche l'utilizzo dell'energia idroelettrica, che influisce sugli habitat ittici in diversi modi. A ciò si aggiunge l'immissione di sostanze inquinanti, «non solo dall'agricoltura, ma anche dalle abitazioni», sottolinea. «I valori limite sono spesso superati in molti corpi idrici», critica.

I laghi arginati e i fiumi canalizzati sono un'altra ragione per cui gli stock ittici svizzeri stanno diminuendo. Secondo Bittner, questo comporta ulteriori problemi: «I pesci sono cibo per altri animali. Se non stanno bene, gli altri perderanno il loro sostentamento».

La prossima grande moria di pesci è certa

Bittner e l'associazione dei pescatori sono quindi favorevoli a tutte le misure che rallentano il riscaldamento globale, anche se questo non è l'unico problema che affligge i pesci e i loro habitat.

Insieme ad altre organizzazioni, stanno adottando misure proprie: posizionano legno morto nei fiumi rettilinei per creare rifugi e ombra per i pesci. Se la situazione diventa precaria, incanalano anche acqua fredda nei fiumi per salvare i pesci in pericolo.

«Fortunatamente l'estate in corso non è così negativa; nel 2023 abbiamo evitato per un pelo altre grandi morie di pesci. Le ultime morie diffuse si sono verificate nel 2022. Ma purtroppo questi eventi aumenteranno nei prossimi anni», è convinto Bittner.