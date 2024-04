Il ponte da cantiere utilizzato dall'USTRA. Keystone

Per attenuare i problemi alla circolazione e agevolare i lavori di manutenzione, lungo la tratta dell'A1 fra Recherswil (SO) e Luterbach (SO) l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha fatto capo per la seconda volta a un ponte mobile da cantiere, l'ASTRA Brige.

Rispetto al primo impiego, questa struttura è stata migliorata consentendo ai veicoli di percorrerlo alla velocità di 60 km/h.

Stando a una nota odierna dell'USTRA, i primi test hanno confermato la bontà della scelta. Il primo utilizzo aveva mostrato invece problemi al flusso di traffico. Grazie anche ad esperti esterni, le rampe sono state ampliate su entrambi i lati; gli angoli delle rampe sono ora molto più piatti. Ciò significa che gli impatti subiti durante il funzionamento iniziale sono molto meno gravi.

La scelta di optare per questo manufatto si spiega col fatto che il traffico sulle autostrade sta diventando sempre più intenso, ciò che rende difficile i lavori di manutenzione stradale; non c'è infatti abbastanza spazio per il cantiere e per il traffico che scorre contemporaneamente.

Il ponte mobile permette di non ridurre le corsie durante i lavori e di non deviare i veicoli sulla carreggiata opposta. Inoltre, consente di eseguire i lavori di costruzione durante il giorno, con un impatto positivo sui costi e sulla durata dei lavori.

Tuttavia, nonostante i miglioramenti a favore di una circolazione più fluida, i lavori di ristrutturazione avranno sempre un impatto sul traffico, sottolinea il comunicato. Rimane un cantiere stradale con restrizioni sulla larghezza delle corsie e velocità ridotte. Tuttavia, è importante sottolineare che solo il 5,5% degli ingorghi sulle strade nazionali è causato da lavori stradali. L'84% della congestione del traffico è associata alla concentrazione del traffico.

