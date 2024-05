Leuenberger e Simonazzi nel 2010. Keystone

L'ex consigliere federale Moritz Leuenberger ha ricordato oggi il defunto vicecancelliere, portavoce del Governo e collega di partito socialista André Simonazzi, che ha spesso aiutato l'Esecutivo a trovare il consenso, contribuendo a plasmare il suo lavoro.

SDA

Il 55enne, morto venerdì durante un'escursione, era convinto che la comunicazione significasse unione, ha scritto Leuenberger in una lettera pubblicata oggi dal portale Journal21.ch. Il portavoce ha più volte dovuto far notare al governo quando in un presunto accordo si annidava un dissenso.

«Anticipava le reazioni del pubblico e si rendeva conto quando una decisione non poteva essere comunicata perché non poteva essere spiegata». In questo modo plasmava il lavoro del Consiglio federale prima che i risultati venissero presentati ai media, al Parlamento e ai cittadini.

Simonazzi ha sempre lottato con veemenza contro le indiscrezioni. Sovente ha poi interrotto per tempo «ministri» che stavano per fare osservazioni imbarazzanti, oppure è stato spesso in grado di correggerli in seguito.

Leuenberger ha poi sottolineato il senso dell'umorismo del portavoce. La sua ironia gli permetteva di mantenere il giusto distacco dal lavoro.

ot, ats