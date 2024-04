Al progetto parteciperanno 1000 persone residenti a Berna, Bienne e Lucerna. (Foto simbolica) Keystone

Il progetto sulla vendita controllata di cannabis a scopo ricreativo è sbarcato a Lucerna. Da oggi, infatti, è possibile registrarsi per parteciparvi. Lo studio è condotto dalle Università di Berna e di Lucerna e si svolge in queste due città, oltre che a Bienne (BE).

SDA

La ricerca coinvolge un totale di 1000 partecipanti, di cui 250 residenti nella città che ospita il Museo svizzero dei trasporti. Il progetto prende il nome di Script (acronimo che indica la ricerca sulle vendite controllate in farmacia per una promozione della cannabis più sicura, ndr) e ha lo scopo di dimostrare l'impatto sanitario e sociale della vendita regolamentata della cannabis.

È indirizzato a un pubblico adulto di consumatori regolari di canapa. Ai partecipanti è richiesta la residenza nella città di Lucerna, si legge in una nota delle autorità cittadine, da almeno un anno. La vendita presso le farmacie autorizzate è prevista a partire dall'estate 2024.

Simili ricerche sono in corso anche a Zurigo, Ginevra, Basilea e Losanna.

rl, ats