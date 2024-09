La città di Lucerna mette in guardia dal pericolo di frana nella zona vicino al castello sulla collina del Gütsch Keystone

Circa 5500 metri cubi di roccia instabile minacciano di crollare su quattro case e sui binari di accesso alla stazione ferroviaria di Lucerna. La città ha installato un sistema di monitoraggio e di allarme.

SDA

La massa rocciosa in questione si trova vicino allo Schlössli Schönegg, castello che si trova sulla collina del Gütsch. Per motivi di sicurezza, i residenti della zona possono utilizzare le loro abitazioni solo in misura limitata, hanno indicato oggi le autorità cittadine.

È stato installato un sistema automatico di monitoraggio e allarme. In caso di allerta, la linea delle FFS viene chiusa automaticamente. Gli abitanti della zona vengono avvisati del pericolo con segnali luminosi e sirene.

La roccia pericolante era già stata scoperta a metà agosto. Tuttavia, in una nuova valutazione della situazione effettuata ieri, gli esperti sono giunti alla conclusione che pietre o parti di roccia potrebbero cadere a breve termine. Il potenziale di danno è «enorme», ha annunciato la città.

ev, ats