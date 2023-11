Berna approva la richiesta d'abbattere 12 branchi di lupi, ma non in Onsernone

Poiché negli ultimi dodici mesi non si sono verificate predazioni in situazioni protette, il branco della Valle Onsernone non potrà essere completamente eradicato. Keystone

Dal primo dicembre i Cantoni potranno procedere alla regolazione preventiva dei branchi di lupi.

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha approvato la maggior parte delle richieste in tal senso. Un'eccezione concerne il branco in Valle Onsernone.

Le domande sono pervenute dai Cantoni Ticino, Grigioni, Vallese, Vaud e San Gallo. L'UFAM ha esaminato le richieste e ha approvato l'abbattimento di dodici branchi interi.

Non ha invece accolto la domanda di Bellinzona di abbattere l'intero branco in Valle Onsernone dal momento che negli ultimi dodici mesi non si sono verificate predazioni in situazioni protette, indica una nota diramata stamani dallo stesso UFAM.

I funzionari consentono però una regolazione preventiva del branco.

ats