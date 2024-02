Un intervento dello Stato nella crisi di Credit Suisse sarebbe stato un segnale fatale, ha dichiarato Ueli Maurer, ex ministro delle finanze (foto d'archivio) Keystone

L'ex consigliere federale Ueli Maurer ha difeso la sua decisione di non intervenire presso Credit Suisse (CS) alla fine del 2022. Un salvataggio da parte dello Stato non era realistico, ha affermato in un'intervista rilasciata alla stampa domenicale.

Ha inoltre messo in discussione il ruolo dello Stato in merito alle misure contro il Covid.

Maurer nel 2022, pochi mesi prima dell'acquisizione di CS da parte di UBS, aveva detto che Credit Suisse avrebbe dovuto essere lasciato tranquillo per un anno o due. Una frase spesso citata dai suoi detrattori.

Questa affermazione non è indicativa di un errore di valutazione, assicura l'ex consigliere federale UDC. All'epoca, «c'era una possibilità che Credit Suisse fosse in grado di uscire dalla crisi con i suoi mezzi», ha dichiarato in un'intervista pubblicata oggi dalla «SonntagsZeitung» e da «Le Matin Dimanche».

Un intervento dello Stato invia un «segnale fatale»

L'acquisizione della banca da parte di UBS era «in ultima analisi la variante migliore» delle soluzioni previste, ritiene Maurer. Questa soluzione, a differenza di una nazionalizzazione, è autonoma, con danni minimi per l'economia e lo Stato, ha sottolineato.

Un salvataggio di CS da parte dello Stato – secondo Maurer – avrebbe comportato un prestito molto elevato, dell'ordine di miliardi. I dirigenti della banca non avrebbero voluto questo, perché avrebbero detto che avrebbero risolto il problema da soli. Ciò avrebbe suscitato agitazione nell'opinione pubblica, ma non sarebbe servito alla banca.

Maurer ha definito ingenua l'idea che il Consiglio federale avrebbe potuto statalizzare una banca attiva a livello globale con un diritto di necessità, contro la volontà dei dirigenti. Un intervento dello Stato invia un «segnale fatale». Per le banche, significherebbe che potrebbero assumere grandi rischi senza problemi.

«Lo Stato si occupa di tutto»

Con Credit Suisse si pone la stessa domanda come per la pandemia di Covid, ha detto Maurer: «Lo Stato è responsabile di tutto?». A suo avviso, la pandemia ha rafforzato una tendenza: «Lo Stato si occupa di tutto, davvero di tutto».

Nell'intervista, Maurer ha anche ribadito le dichiarazioni fatte due settimane fa, sempre sulla stampa domenicale, riguardo alle misure adottate durante la pandemia di SARS-CoV-2. «Ciò che mi preoccupa è soprattutto il modo in cui l'intera società può essere ipnotizzata e manipolata», ha dichiarato l'ex consigliere federale. Con ipnosi intende dire che le persone che si erano espresse contro la chiusura delle scuole, ad esempio, erano state dipinte come «pazze irresponsabili».

I fatti durante la pandemia hanno portato acqua al mulino a coloro che hanno perso la fiducia nello Stato. «Dobbiamo recuperare queste persone, altrimenti diventeranno estremisti», ha detto Maurer. Lo Stato non è riuscito ad ammettere di aver esagerato con le misure adottate. Per Maurer, questo era il minimo che potesse fare.

